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Потомки великого русского писателя Федора Достоевского впервые приехали в Беларусь
10.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Потомки
В Национальной библиотеке наследники великой фамилии встретились с министром культуры Беларуси Владимиром Маркевичем. В программе семьи Достоевских было посещение музеев, театра и поездка в деревню Достоево – на родину предков писателя.
Именно в белорусской деревне Достоево родилась фамилия Достоевский. Предки Федора Михайловича около 200 лет жили в родовом имении на юге страны Полесье.
Визит семьи потомков классика совпал и с премьерой в Русском театре в Минске. Здесь сербский режиссер Ивана Жигон поставила спектакль «Идиот» по роману Достоевского.
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В Национальной библиотеке наследники великой фамилии встретились с министром культуры Владимиром Маркевичем.
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