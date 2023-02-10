Источник материала: Mir24.TV Belarus

Потомки великого русского писателя Федора Достоевского впервые приехали в Беларусь. Старший представитель семьи Алексей Дмитриевич – праправнук Федора Михайловича. Он приехал вместе с супругой, тремя дочерями и младшим сыном Федором Достоевским. Ему 12 лет.

В Национальной библиотеке наследники великой фамилии встретились с министром культуры Беларуси Владимиром Маркевичем. В программе семьи Достоевских было посещение музеев, театра и поездка в деревню Достоево – на родину предков писателя.

«Мы решили, чтобы наши уважаемые гости с такой именитой фамилией побыли побольше у нас на территории страны. Знаем, что есть такая деревня Достоево, Ивановский район, Брестская область. Корни оттуда, корни наши – белорусские. Изъявили желание побыть там наши уважаемые гости», – сказал министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич.

Именно в белорусской деревне Достоево родилась фамилия Достоевский. Предки Федора Михайловича около 200 лет жили в родовом имении на юге страны Полесье.

Визит семьи потомков классика совпал и с премьерой в Русском театре в Минске. Здесь сербский режиссер Ивана Жигон поставила спектакль «Идиот» по роману Достоевского.