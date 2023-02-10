Уязвимости крипторынка. Почему крах криптобиржи FTX был бы невозможен в Беларуси

Источник материала: ProBusiness

В январе прошли первые слушания по делу о банкротстве криптобиржи FTX. Ее основателя Сэма Бэнкмана обвиняют в ряде преступлений ― от мошенничества до отмывания денег. Громкий скандал заставил задуматься ― как уберечь свои криптоактивы и избежать мошенничества? Chief Business Development Officer криптообменника Whitebird Максим Варченя объяснил «Про бизнес», почему в Беларуси такая ситуация была бы невозможна.

Максим Варченя

Chief Business Development Officer криптообменника Whitebird

Что не так сделал Бэнкман

— На конец октября 2022 года Сэм Бэнкман-Фрид, основатель FTX и владелец инвестфонда Alameda, был одним из богатейших криптобизнесменов в мире. Его состояние оценивалось в $ 17 млрд.

Внезапно в начале ноября FTX и Alameda объявили себя банкротами, на весь мир прогремел финансовый скандал. Оказалось, что Бэнкман использовал средства клиентов криптобиржи в собственных целях. Он переводил их на счет своего же фонда Alameda, которым в свою очередь руководила его близкая подруга Кэролайн Эллисон. Деньги со счетов фонда все чаще уходили на личные нужды основателя криптобиржи.

Как такую схему не заметили аудиторы?

Переводы были замаскированы под выдачу займов от FTX для Alameda и подкреплены залогом в виде собственного токена биржи ― FTT. При этом около 86% от всего объема актива находились у самой же Alameda, что было очень удобно, ведь так компания могла манипулировать рынком и, проще говоря, «рисовать» нужную цену FTT. Сомневаться в состоятельности Бэнкмана было сложно ― он много инвестировал, в том числе и в Демократическую партию США.

Дальше была разгромная статья Coinbase, падение курса FTT и глава Binance Чанпэн Чжао, который избавился от своих токенов на $ 529 млн, хаос на бирже и полная остановка вывода средств. Если сразу Бэнкман обещал, что все исправит, через несколько дней все же признал банкротство.



Фото: 4esnok.by

Около месяца после этого он продолжал жить в своем доме на Багамах и публиковал эксклюзивные интервью, в то время как его уже бывшие коллеги по бизнесу давали показания. 12 декабря 2022 года бывшего криптогения задержали для экстрадиции в США. Там его ждет суд в октябре 2023 года, а пока следствие собирает доказательства.

Почему в Беларуси так бы не получилось

В Беларуси у Бэнкмана не получилось бы пользоваться чужими деньгами. Декрет Президента РБ от 21 декабря 2017 года «О развитии цифровой экономики» защищает клиентов криптокомпаний от недобросовестного пользования их средствами.

Аргумент 1. Криптобизнес постоянно подтверждает свою ликвидность

Начнем с того, что белорусские криптокомпании обязаны иметь на счете постоянную минимальную сумму под гарантию защиты интересов клиентов. Для операторов криптоплатформ — от 1 млн BYN, для криптобменников — от 200 тыс. BYN. Для обеих категорий бизнесов есть обязательное требование к уставному фонду — от 2 млн BYN. Это и есть страхование средств клиентов на случай кризиса.

Аргумент 2. Криптобизнес в Беларуси проходит ежегодный аудит

Операторы обмена криптовалют и операторы криптоплатформы каждый год должны проходить аудиторскую проверку и направлять отчет об осуществляемой деятельности в Парк высоких технологий.

Операторы криптоплатформы каждый день обязаны депонировать неперсонифицированные отчеты по каждому участнику торгов с токенами, о сумме (остатке) денежных средств, количестве (остатке) электронных денег, токенов клиентов, находящихся соответственно на банковских счетах, в электронных кошельках, на адресах (идентификаторах) виртуальных кошельков оператора криптоплатформы и др.

Таким образом, регулятор имеет возможность постоянно видеть, соблюдаются ли его требования. Особенно это важно с учетом наличия следующего аргумента.

Аргумент 3. Криптоплатформы ведут раздельные счета клиентов и не имеют к ним прямого доступа

Криптокомпании в нашей стране обязаны хранить свои средства и средства клиентов на разных счетах. Будь Бэнкман белорусским предпринимателем, он бы просто не имел доступа к средствам клиентов своей биржи и не смог бы их использовать без соответствующего разрешения.



Фото: pvsm.ru

Такое разрешение в Беларуси могут получить только криптоплатформы, для операторов обмена такая опция невозможна. Это правило описано в п. 20 Правил осуществления деятельности оператора криптоплатформы, утвержденных Наблюдательным советом Парка Высоких Технологий.

Чтобы исключение сработало и биржа смогла воспользоваться деньгами клиентов, важно соблюдение четырех условий:

средства можно использовать для формирования ликвидности (получения денег), т.е. направлять активы на займы, инвестиции и др. цели нельзя, что и делал Бэнкман; сделки с этими средствами можно проводить только с компаниями, которые имеют соответствующие лицензии; можно задействовать не больше 50% от всех активов пользователей биржи; самое главное: клиенты должны дать согласие на это.

А что если биржа в один день остановит работу?

Такой случай может быть связан с техническими вопросами работы платформы. Но не надо забывать, что каждый субъект крипторынка в Республике Беларусь каждый год проходит независимый технический аудит на предмет обеспечения безопасности ее работы и исключения случаев противоправного проникновения. Это гарантирует выполнение криптобизнесами правил поддержки безопасности.