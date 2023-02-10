Погода в СНГ: лавиноопасная ситуация в горах Таджикистана, раннее пробуждение медведицы в зоопарке Минска

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Три градуса мороза, порывистый ветер и метель ожидаются в пятницу в Москве. Снег будет идти практически во всех странах Содружества. Коммунальные службы расчищают улицы городов с ночи, передают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан



Снег и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В девяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Непогода накрыла Актюбинскую, Абайскую, Жетысускую и Костанайскую области. В Алматы сегодня солнечно, днем минус три.

Накануне ночью в городе выпал снег. Высота покрова составила 15 сантиметров, в горных районах – 20. Во избежание ДТП улицы обработали противогололедными средствами. Коммунальные службы переведены на усиленную работу. Более тысячи человек чистят тротуары и остановки общественного транспорта. По прогнозу синоптиков, к вечеру возможен слабый снег.

Азербайджан

В Баку похолодало. Температура воздуха всего плюс один. Вновь пошел снег. На этот раз в столице он не такой сильный, каким был в январе, и на земле он сразу тает.

Другие регионы республики замело сильно. Высота снежного покрова – от одного до 46 сантиметров. На дорогах работают снегоуборочные машины. Сотрудники дорожной полиции призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим, не делать резких маневров и ездить только на подходящих по сезону шинах.

Таджикистан

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