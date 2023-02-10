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Погода в СНГ: лавиноопасная ситуация в горах Таджикистана, раннее пробуждение медведицы в зоопарке Минска

10.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Три градуса мороза, порывистый ветер и метель ожидаются в пятницу в Москве. Снег будет идти практически во всех странах Содружества. Коммунальные службы расчищают улицы городов с ночи, передают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Снег и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В девяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Непогода накрыла Актюбинскую, Абайскую, Жетысускую и Костанайскую области. В Алматы сегодня солнечно, днем минус три.

Накануне ночью в городе выпал снег. Высота покрова составила 15 сантиметров, в горных районах – 20. Во избежание ДТП улицы обработали противогололедными средствами. Коммунальные службы переведены на усиленную работу. Более тысячи человек чистят тротуары и остановки общественного транспорта. По прогнозу синоптиков, к вечеру возможен слабый снег.

Азербайджан

В Баку похолодало. Температура воздуха всего плюс один. Вновь пошел снег. На этот раз в столице он не такой сильный, каким был в январе, и на земле он сразу тает.

Другие регионы республики замело сильно. Высота снежного покрова – от одного до 46 сантиметров. На дорогах работают снегоуборочные машины. Сотрудники дорожной полиции призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим, не делать резких маневров и ездить только на подходящих по сезону шинах.

Таджикистан

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Как и обещали синоптики, Таджикистан вновь под снегом. Столицу уже припорошило. В Душанбе плюс 2, ночью столбики термометров опустятся до минус 4. Сильные осадки ожидаются в горных районах республиканского подчинения, предгорьях Хатлона и на западе Горно-Бадахшанской автономной области. Такая погода в стране сохранится до конца недели. Спасатели предупреждают о возможном сходе лавин на горных трассах.

Кыргызстан

На смену теплой погоде в Бишкек пришли морозы. Всю ночь шел мелкий снег. От белого плена город спасают коммунальные службы. Они чистят улицы и тротуары с пяти утра.

Замело и юг страны. В городе Ош, несмотря на посыпку дорог солью, машины съезжают с дорог в арыки или в друг друга. По сообщению правоохранительных органов, с утра там произошло около десяти аварий из-за гололедицы.

Армения

На всей территории Армении резко похолодает сразу на пять градусов. Больше всего этот перепад почувствуют на севере страны. В Ширакской области ночью до минус 25. На дорогах все еще сложная ситуация из-за выпавших осадков. Движение затруднено. Но многих это не останавливает, люди едут на горнолыжный курорт Цахкадзор. Осадки там пошли на пользу – установились идеальные условия для катания на лыжах и сноуборде.

Беларусь

Несмотря на небольшой мороз в Минске, в воздухе витает ощущение весны. Снег тает, в парках уже слышно пение птиц. В Минском зоопарке раньше положенного проснулась медведица Нюра. Ее сон длился всего шест недель. Обычно спят бурые медведи пять месяцев. У косолапой разыгрался аппетит. В меню – овощи, фрукты, крупы, батон. На Масленицу Нюре приготовят оладушки – это любимое блюдо медведицы.



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Теги: Минск
 
 
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