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Погода в СНГ: лавиноопасная ситуация в горах Таджикистана, раннее пробуждение медведицы в зоопарке Минска
10.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Три градуса мороза, порывистый ветер и метель ожидаются в пятницу в Москве. Снег будет идти практически во всех странах Содружества. Коммунальные службы расчищают улицы городов с ночи, передают корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Накануне ночью в городе выпал снег. Высота покрова составила 15 сантиметров, в горных районах – 20. Во избежание ДТП улицы обработали противогололедными средствами. Коммунальные службы переведены на усиленную работу. Более тысячи человек чистят тротуары и остановки общественного транспорта. По прогнозу синоптиков, к вечеру возможен слабый снег.
Азербайджан
В Баку похолодало. Температура воздуха всего плюс один. Вновь пошел снег. На этот раз в столице он не такой сильный, каким был в январе, и на земле он сразу тает.
Другие регионы республики замело сильно. Высота снежного покрова – от одного до 46 сантиметров. На дорогах работают снегоуборочные машины. Сотрудники дорожной полиции призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим, не делать резких маневров и ездить только на подходящих по сезону шинах.
Таджикистан
Как и обещали синоптики, Таджикистан вновь под снегом. Столицу уже припорошило. В Душанбе плюс 2, ночью столбики термометров опустятся до минус 4. Сильные осадки ожидаются в горных районах республиканского подчинения, предгорьях Хатлона и на западе Горно-Бадахшанской автономной области. Такая погода в стране сохранится до конца недели. Спасатели предупреждают о возможном сходе лавин на горных трассах.
Кыргызстан
На смену теплой погоде в Бишкек пришли морозы. Всю ночь шел мелкий снег. От белого плена город спасают коммунальные службы. Они чистят улицы и тротуары с пяти утра.
Замело и юг страны. В городе Ош, несмотря на посыпку дорог солью, машины съезжают с дорог в арыки или в друг друга. По сообщению правоохранительных органов, с утра там произошло около десяти аварий из-за гололедицы.
Армения
На всей территории Армении резко похолодает сразу на пять градусов. Больше всего этот перепад почувствуют на севере страны. В Ширакской области ночью до минус 25. На дорогах все еще сложная ситуация из-за выпавших осадков. Движение затруднено. Но многих это не останавливает, люди едут
Беларусь
Несмотря на небольшой мороз в Минске, в воздухе витает ощущение весны. Снег тает, в парках уже слышно пение птиц. В Минском зоопарке раньше положенного проснулась медведица Нюра. Ее сон длился всего шест недель. Обычно спят бурые медведи пять месяцев. У косолапой разыгрался аппетит. В меню – овощи, фрукты, крупы, батон. На Масленицу Нюре приготовят оладушки – это любимое блюдо медведицы.
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Погода в СНГ: лавиноопасная ситуация в горах Таджикистана, раннее пробуждение медведицы в зоопарке Минска
Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
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