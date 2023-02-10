Лучшие в маркетинге и устойчивости: названы победители Профессионального конкурса «БРЕНД ГОДА 2022»

Источник материала: ProBusiness

9 февраля в Минске были объявлены победители Профессионального конкурса «БРЕНД ГОДА 2022». В рамках конкурса было вручено 74 награды. БНБ-Банк завоевал Гран-при в Профессиональной номинации «Маркетинг и брендинг» – за успешную маркетинговую стратегию запуска новой карты. В Премии БРЕНДА ГОДА – номинации потребительских предпочтений – бренд «Савушкин» удостоился Гран-при как «Самый успешный бренд».

Церемония награждения прошла в Ренессанс Минск Конгресс Отеле. Концепция мероприятия: «Искусственный интеллект: на пороге будущего». Ивент организаторам конкурса «помог» провести специально разработанный AI-персонаж Алесь, а в создании сценария использовался чат-бот ChatGPT.





Профессиональная номинация «Маркетинг и брендинг»

Наград удостоились бренды за особые достижения в сферах стратегического и тактического маркетинга, коммуникаций, эффективное использование маркетинговых инструментов. Среди категорий, в которых компании были отмечены высокими оценками жюри – запуск нового бренда, вывод продукта на рынок, эффективный SMM, поддержка национальной идентичности.





Гран-при номинации взял БНБ-банк за разработку и реализацию успешной маркетинговой стратегии запуска карты «1-2-3». Члены жюри оценили инновационный и продуманный подход к продвижению продукта, акцент на персонализацию для клиента.

Бренд Категория Награда Карта «1-2-3» от БНБ-Банка Успешная маркетинговая стратегия Гран-При Карта «1-2-3» от БНБ-Банка Успешная маркетинговая стратегия золото GLO Открытие года золото BETERA Мультиканальный маркетинг нового бренда золото Лидское пиво Поддержка национальной самоидентификации золото NAMAZKA Открытие года серебро Дом Залкинда Открытие года серебро БНБ-Банк Банковские услуги серебро WestLine мебельная фурнитура SMM бронза 7 Этажей Агентство недвижимости Диплом финалиста Новое радио Репутационная кампания Диплом финалиста Паритетбанк Успешная коммуникационная кампания Диплом финалиста

Номинация «Корпоративная устойчивость»

В этом году в номинации «Корпоративная устойчивость» были представлены проекты по самым разным темам и проблематикам: гендерное равенство, экологические инновации, зеленый офис, устойчивое производство и многое другое.

Гран-при в этой номинации получил Беларусбанк как «ESG-лидер» за реализацию масштабной стратегии устойчивого развития, охватывающей различные области: от помощи медицинским учреждениям, детским домам семейного типа, уязвимым слоям населения до поддержки городской среды.

Бренд Категория Награда Беларусбанк ESG-лидер Гран-При Беларусбанк ESG-лидер золото BYLECTRICA Социальное предпринимательство золото BETERA Зелёный офис золото Белинвестбанк Гендерное равенство и разнообразие золото Белинвестбанк Специальный диплом За существенный вклад в развитие женского предпринимательства ДВЧ-Менеджмент Экологические инновации золото МТС Социальные практики и проекты золото MODUM Устойчивое производство серебро Белинвестбанк Партнерство в целях устойчивости серебро

Номинация Digital Maturity

В 2022 году digital-агентство AMDG и БРЕНД ГОДА во второй раз провели исследование, оценивающее диджитал-зрелость бизнеса Беларуси. В период с ноября по декабрь были проанализированы 75 белорусских компаний. По итогам исследования определены победители. Среди бизнесов, которые на высоком уровне показали эффективность применения цифровых инструментов в маркетинге, «Группа компаний SANTA», сеть магазинов «ЭЛЕКТРОСИЛА», МТС, «АвтоВелоМото».

Премия БРЕНД ГОДА

В этой номинации бренды оценивают непосредственно потребители продукции. Их мнение собрано в ходе общенационального опроса, позволяющего всесторонне оценить уровень знаний и предпочтений брендов по десяткам товарных категорий.

В опросе, который прошел с 22 октября по 2 ноября 2022 года, принял участие 1001 человек. Это мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие в городах с населением не менее 50 000 человек. Опрос проводился на онлайн-панели merkavanne.by.





Больше всего голосов белорусы отдали бренду «Савушкин». Он получил награду «Самый успешный бренд».

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О конкурсе

БРЕНД ГОДА – первый профессиональный конкурс в сфере маркетинга и брендинга в Беларуси. Это конкурс о белорусских брендах и для них. История конкурса – это 22 года профессиональной прокачки, тесного взаимодействия с брендами-лидерами, интереснейшими кейсами и экспертами в сферах маркетинга, брендинга и коммуникаций.