|
Лучшие в маркетинге и устойчивости: названы победители Профессионального конкурса «БРЕНД ГОДА 2022»
10.02.2023 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
9 февраля в Минске были объявлены победители Профессионального конкурса «БРЕНД ГОДА 2022». В рамках конкурса было вручено 74 награды. БНБ-Банк завоевал Гран-при в Профессиональной номинации «Маркетинг и брендинг» – за успешную маркетинговую стратегию запуска новой карты. В Премии БРЕНДА ГОДА – номинации потребительских предпочтений – бренд «Савушкин» удостоился Гран-при как «Самый успешный бренд».
Церемония награждения прошла в Ренессанс Минск Конгресс Отеле. Концепция мероприятия: «Искусственный интеллект: на пороге будущего». Ивент организаторам конкурса «помог» провести специально разработанный AI-персонаж Алесь, а в создании сценария использовался чат-бот ChatGPT.
Профессиональная номинация «Маркетинг и брендинг»
Наград удостоились бренды за особые достижения в сферах стратегического и тактического маркетинга, коммуникаций, эффективное использование маркетинговых инструментов. Среди категорий, в которых компании были отмечены высокими оценками жюри – запуск нового бренда, вывод продукта на рынок, эффективный SMM, поддержка национальной идентичности.
Гран-при номинации взял БНБ-банк за разработку и реализацию успешной маркетинговой стратегии запуска карты «1-2-3». Члены жюри оценили инновационный и продуманный подход к продвижению продукта, акцент на персонализацию для клиента.
Номинация «Корпоративная устойчивость»
В этом году в номинации «Корпоративная устойчивость» были представлены проекты по самым разным темам и проблематикам: гендерное равенство, экологические инновации, зеленый офис, устойчивое производство и многое другое.
Гран-при в этой номинации получил Беларусбанк как «ESG-лидер» за реализацию масштабной стратегии устойчивого развития, охватывающей различные области: от помощи медицинским учреждениям, детским домам семейного типа, уязвимым слоям населения до поддержки городской среды.
Номинация Digital Maturity
В 2022 году digital-агентство AMDG и БРЕНД ГОДА во второй раз провели исследование, оценивающее диджитал-зрелость бизнеса Беларуси. В период с ноября по декабрь были проанализированы 75 белорусских компаний. По итогам исследования определены победители. Среди бизнесов, которые на высоком уровне показали эффективность применения цифровых инструментов в маркетинге, «Группа компаний SANTA», сеть магазинов «ЭЛЕКТРОСИЛА», МТС, «АвтоВелоМото».
Премия БРЕНД ГОДА
В этой номинации бренды оценивают непосредственно потребители продукции. Их мнение собрано в ходе общенационального опроса, позволяющего всесторонне оценить уровень знаний и предпочтений брендов по десяткам товарных категорий.
В опросе, который прошел с 22 октября по 2 ноября 2022 года, принял участие 1001 человек. Это мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие в городах с населением не менее 50 000 человек. Опрос проводился на онлайн-панели merkavanne.by.
Больше всего голосов белорусы отдали бренду «Савушкин». Он получил награду «Самый успешный бренд».
О конкурсе
БРЕНД ГОДА – первый профессиональный конкурс в сфере маркетинга и брендинга в Беларуси. Это конкурс о белорусских брендах и для них. История конкурса – это 22 года профессиональной прокачки, тесного взаимодействия с брендами-лидерами, интереснейшими кейсами и экспертами в сферах маркетинга, брендинга и коммуникаций.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 февраля в Минске были объявлены победители Профессионального конкурса «БРЕНД ГОДА 2022». В рамках конкурса было вручено 74 награды. БНБ-Банк завоевал Гран-при в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)