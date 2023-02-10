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Лучшие в маркетинге и устойчивости: названы победители Профессионального конкурса «БРЕНД ГОДА 2022»

10.02.2023 14:49 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Лучшие в маркетинге и устойчивости: названы победители Профессионального конкурса «БРЕНД ГОДА 2022»

9 февраля в Минске были объявлены победители Профессионального конкурса «БРЕНД ГОДА 2022». В рамках конкурса было вручено 74 награды. БНБ-Банк завоевал Гран-при в Профессиональной номинации «Маркетинг и брендинг» – за успешную маркетинговую стратегию запуска новой карты. В Премии БРЕНДА ГОДА  – номинации потребительских предпочтений  – бренд «Савушкин» удостоился Гран-при как «Самый успешный бренд».

Церемония награждения прошла в Ренессанс Минск Конгресс Отеле. Концепция мероприятия: «Искусственный интеллект: на пороге будущего». Ивент организаторам конкурса «помог» провести специально разработанный AI-персонаж Алесь, а в создании сценария использовался  чат-бот ChatGPT.

Лучшие в маркетинге и устойчивости: названы победители Профессионального конкурса «БРЕНД ГОДА 2022»

Профессиональная номинация «Маркетинг и брендинг»

Наград удостоились бренды за особые достижения в сферах стратегического и тактического маркетинга, коммуникаций, эффективное использование маркетинговых инструментов. Среди категорий, в которых компании были отмечены высокими оценками жюри – запуск нового бренда, вывод продукта на рынок, эффективный SMM, поддержка национальной идентичности.

Лучшие в маркетинге и устойчивости: названы победители Профессионального конкурса «БРЕНД ГОДА 2022»

Гран-при номинации взял БНБ-банк за разработку и реализацию успешной маркетинговой стратегии запуска карты «1-2-3».  Члены жюри оценили инновационный и продуманный подход к продвижению  продукта, акцент на персонализацию для клиента.

Бренд

Категория

Награда

Карта «1-2-3» от БНБ-Банка

Успешная маркетинговая стратегия

Гран-При

Карта «1-2-3» от БНБ-Банка

Успешная маркетинговая стратегия

золото

GLO

Открытие года

золото

BETERA

Мультиканальный маркетинг нового бренда

золото

Лидское пиво

Поддержка национальной самоидентификации

золото

NAMAZKA

Открытие года

серебро

Дом Залкинда

Открытие года

серебро

БНБ-Банк

Банковские услуги

серебро

WestLine мебельная фурнитура

SMM

бронза

7 Этажей

Агентство недвижимости

Диплом финалиста

Новое радио

Репутационная кампания

Диплом финалиста

Паритетбанк

Успешная коммуникационная кампания

Диплом финалиста

 

Номинация «Корпоративная устойчивость»

В этом году в номинации «Корпоративная устойчивость»  были представлены проекты по самым разным темам и проблематикам: гендерное равенство, экологические инновации, зеленый офис, устойчивое производство и многое другое.

Гран-при в этой номинации получил Беларусбанк как «ESG-лидер» за реализацию масштабной стратегии устойчивого развития, охватывающей различные области: от помощи медицинским учреждениям, детским домам семейного типа, уязвимым слоям населения до поддержки городской среды.

Бренд

Категория

Награда

Беларусбанк

ESG-лидер

Гран-При

Беларусбанк

ESG-лидер

золото

BYLECTRICA

Социальное предпринимательство

золото

BETERA

Зелёный офис

золото

Белинвестбанк

Гендерное равенство и разнообразие

золото

Белинвестбанк

Специальный диплом

За существенный вклад в развитие женского предпринимательства

ДВЧ-Менеджмент

Экологические инновации

золото

МТС

Социальные практики и проекты

золото

MODUM

Устойчивое производство

серебро

Белинвестбанк

Партнерство в целях устойчивости

серебро

 

Номинация Digital Maturity

В 2022 году digital-агентство AMDG и БРЕНД ГОДА во второй раз провели исследование, оценивающее диджитал-зрелость бизнеса Беларуси. В период с ноября по декабрь были проанализированы 75 белорусских компаний. По итогам исследования определены победители. Среди бизнесов, которые на высоком уровне показали эффективность применения цифровых инструментов в маркетинге, «Группа компаний SANTA», сеть магазинов «ЭЛЕКТРОСИЛА», МТС, «АвтоВелоМото».

Премия БРЕНД ГОДА

В этой номинации бренды оценивают непосредственно потребители продукции. Их мнение собрано в ходе общенационального опроса, позволяющего всесторонне оценить уровень знаний и предпочтений брендов по десяткам товарных категорий.

В опросе, который прошел с 22 октября по 2 ноября 2022 года,  принял участие 1001 человек. Это  мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие в городах с населением не менее 50 000 человек. Опрос проводился на онлайн-панели merkavanne.by.

Лучшие в маркетинге и устойчивости: названы победители Профессионального конкурса «БРЕНД ГОДА 2022»

Больше всего голосов белорусы отдали бренду «Савушкин». Он получил награду «Самый успешный бренд».

Бренд

Категория

Награда

Савушкин

Самый успешный бренд

Гран-При

Коммунарка

Шоколад

золото

Коммунарка

Конфеты

золото

Белоруснефть

АЗС

золото

Заўжды ЦiKaVa

Сеть кафе на АЗС

золото

Добрый

Сок

золото

КАМАКО

Майонез

золото

КАМАКО

Соевый соус

золото

Брестский мясокомбинат

Мясная продукция

золото

Радон

Санатории

золото

BETERA

Букмекерские компании

золото

Бабушка Аня

Пельмени

золото

Санта Бремор

Рыба и морепродукты

золото

ТОП

Мороженое

золото

Куфар Недвижимость

Интернет-портал о недвижимости

золото

av.by

Интернет-портал о покупке и продаже авто

золото

МИНСК КРИСТАЛЛ

Сеть магазинов алкогольных напитков

золото

МИНСК КРИСТАЛЛ

Водка

золото

Агуша

Пюре для детского питания

золото

ZIKO

Ювелирные салоны

золото

Брест-Литовск

Сыры твердые

золото

Савушкин

Сырки глазированные

золото

Савушкин

Йогурт

золото

Савушкин

Молочная продукция

золото

SVEŽA

Мягкие сыры

золото

SVEŽA

Творожные сыры

золото

СуперКид

Паста творожная для детей дошкольного и школьного возраста

золото

TEOS

Йогурт высокобелковый

золото

Ласковое лето

Плавленые сыры

золото

Савушкин

Творог

золото

Савушкин

Самый успешный бренд 2022

золото

Бульбашъ

Водка

золото

Бабушка Аня

Замороженные полуфабрикаты из теста

золото

Юмор FM

Радиостанции

золото

Беларусбанк

Банки

золото

Беларусбанк

Дистанционное банковское обслуживание

золото

Халва

Карты рассрочки

золото

Свiтанак

Женская трикотажная одежда

золото

Дарида

Минеральная и питьевая вода

золото

BELITA

Декоративная косметика

золото

BELITA

Уходовая косметика

золото

Копеечка

Сеть магазинов формата "у дома"

серебро

Площадка недвижимости Realt

Интернет-портал о недвижимости

серебро

АЗС А-100

Сеть кафе на АЗС

серебро

Стравита

Страховые компании

серебро

Авто1

Сеть магазинов автозапчастей

серебро

POLESIE

Женская трикотажная одежда

серебро

 

О конкурсе

БРЕНД ГОДА – первый профессиональный конкурс в сфере маркетинга и брендинга в Беларуси. Это конкурс о белорусских брендах и для них. История конкурса – это 22 года профессиональной прокачки, тесного взаимодействия с брендами-лидерами, интереснейшими кейсами и экспертами в сферах маркетинга, брендинга и коммуникаций.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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9 февраля в Минске были объявлены победители Профессионального конкурса «БРЕНД ГОДА 2022». В рамках конкурса было вручено 74 награды. БНБ-Банк завоевал Гран-при в...
 
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