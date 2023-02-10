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Названы наиболее эффективные бренды и агентства Беларуси 2022

10.02.2023 19:55 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Названы наиболее эффективные бренды и агентства Беларуси 2022

Быть эффективными в маркетинге стремятся бренды и агентства по всему миру, а показателем эффективности, как правило, служит рейтинг, признанный профессиональным сообществом в той или иной стране. Рейтинги эффективности маркетинга брендов и агентств призваны продвигать эффективные маркетинговые практики, служить индустриальным ориентиром при выборе партнера для работы на рынке, указывать векторы развития сферы коммуникации, повышать конкурентоспособность брендов на внутреннем и внешних рынках.

В Беларуси рейтинги эффективности маркетинга брендов и агентств формирует Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств (АКМА). Целью рейтинга является профессиональная и компетентная оценка маркетинговых практик и наиболее успешных проектов и кампаний, реализованных на белорусском рынке или белорусскими компаниями и на основе результатов престижной премии ADMA.

В рейтинги эффективности маркетинга брендов и агентств 2022 вошли наиболее успешные по уровню эффективности маркетинга международные и локальные бренды и агентства, представленные на рынке Беларуси.

Названы наиболее эффективные бренды и агентства Беларуси 2022

Названы наиболее эффективные бренды и агентства Беларуси 2022

Названы наиболее эффективные бренды и агентства Беларуси 2022

 

Названы наиболее эффективные бренды и агентства Беларуси 2022
Награждение победителей рейтингов эффективности маркетинга брендов и агентств состоится в рамках  конференции «ДНИ МАРКЕТИНГА, РЕКЛАМЫ И БРЕНДИНГА 2023», которая пройдёт 2-3 марта в Минске.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

На церемонии награждения также состоится награждение победителей РЕЙТИНГА КРЕАТИВНОСТИ 2022, и впервые будут награждены победители ПЕРСОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТОЛОГОВ.

РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ БРЕНДОВ 2023 И РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ АГЕНТСТВ 2023 стартует 10 февраля с открытием нового сезона премии эффективности ADMA 2023.

Названы наиболее эффективные бренды и агентства Беларуси 2022

 
Теги: Минск
 
 
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