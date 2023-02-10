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Названы наиболее эффективные бренды и агентства Беларуси 2022
10.02.2023 19:55 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Быть эффективными в маркетинге стремятся бренды и агентства по всему миру, а показателем эффективности, как правило, служит рейтинг, признанный профессиональным сообществом в той или иной стране. Рейтинги эффективности маркетинга брендов и агентств призваны продвигать эффективные маркетинговые практики, служить индустриальным ориентиром при выборе партнера для работы на рынке, указывать векторы развития сферы коммуникации, повышать конкурентоспособность брендов на внутреннем и внешних рынках.
В Беларуси рейтинги эффективности маркетинга брендов и агентств формирует Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств (
В рейтинги эффективности маркетинга брендов и агентств 2022 вошли наиболее успешные по уровню эффективности маркетинга международные и локальные бренды и агентства, представленные на рынке Беларуси.
На церемонии награждения также состоится награждение победителей РЕЙТИНГА КРЕАТИВНОСТИ 2022, и впервые будут награждены победители ПЕРСОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТОЛОГОВ.
РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ БРЕНДОВ 2023 И РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ АГЕНТСТВ 2023 стартует 10 февраля с открытием нового сезона
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