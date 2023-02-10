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Лукашенко: Ценообразование – основа справедливого мира в Беларуси
10.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ценообразование – это основа справедливого мира в Беларуси, заявил Александр Лукашенко. Президент потребовал продолжить совершенствование системы регулирования цен, сообщает «МИР 24».
Одно из поручений президента – условия для отечественных производителей и импортеров должны быть равными.
«Цены на импортные товары должны быть по карману нашим гражданам, особенно, если что-то мы не производим сами. То есть импорт должен быть под жесточайшим контролем. Как экономист, я отлично понимаю, что любая система мер регулирования – это живой организм, который меняется с учетом внутренних и внешних факторов. Не все зависит от нас в стране. Но я не ставил задачу, чтобы мы весь мир регулировали. Иногда позитивные изменения допустимо ускорить, что называется, вручную», – отметил Александр Лукашенко.
Постановление Совмина действует с октября прошлого года. Меры приняли, чтобы сдержать инфляцию. Уже подешевели такие товары, как крупы, макароны, растительное масло, кофе, телевизоры. Но часть продукции повседневного спроса выросла в цене. Это молоко, творог, мясо и детское питание. От правительства президент ждет следующие
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Президент республики потребовал продолжить совершенствование системы регулирования цен.
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