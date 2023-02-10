Лукашенко: Ценообразование – основа справедливого мира в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ценообразование – это основа справедливого мира в Беларуси, заявил Александр Лукашенко. Президент потребовал продолжить совершенствование системы регулирования цен, сообщает «МИР 24».

Одно из поручений президента – условия для отечественных производителей и импортеров должны быть равными.

«Цены на импортные товары должны быть по карману нашим гражданам, особенно, если что-то мы не производим сами. То есть импорт должен быть под жесточайшим контролем. Как экономист, я отлично понимаю, что любая система мер регулирования – это живой организм, который меняется с учетом внутренних и внешних факторов. Не все зависит от нас в стране. Но я не ставил задачу, чтобы мы весь мир регулировали. Иногда позитивные изменения допустимо ускорить, что называется, вручную», – отметил Александр Лукашенко.