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Гомельская область расширяет список партнеров

11.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новые контракты и перспективные проекты. Гомельская область Беларуси отмечает 85 лет подписанием договоров о сотрудничестве со странами СНГ, передает телеканал «МИР 24».

Официальные поздравления региону направили несколько иностранных делегаций. В частности, российская республика Башкортостан, с которой товарооборот в прошлом году составил почти три миллиарда российских рублей. В перспективе развитие сотрудничества с Ферганской областью Узбекистана. Партнерам интересны белорусское сельхозмашиностроение и деревообработка. В ответ они готовы предложить текстиль, овощи и фрукты. Договоры на поставку уже подписаны. В работе новые проекты и с Калининградской областью.

«У нас всегда были очень плотные связи в сфере строительства. Потому что очень много материалов инертных – цемент, щебень – мы брали отсюда. Сейчас, действительно, есть сложности по перемещению, но, тем не менее, мы все эти сложности решаем. И объемы наших торговых связей растут», – сказал заместитель председателя правительства Калининградской области Илья Баринов.

В прошлом году товарооборот только с Брянской областью вырос в полтора раза по сравнению с 2021-м. Всего более 500 предприятий Гомельской области поставляют свою продукцию в Россию.



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Всего более 500 предприятий Гомельской области поставляют свою продукцию в Россию.
 
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