Гомельская область расширяет список партнеров

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новые контракты и перспективные проекты. Гомельская область Беларуси отмечает 85 лет подписанием договоров о сотрудничестве со странами СНГ, передает телеканал «МИР 24».

«У нас всегда были очень плотные связи в сфере строительства. Потому что очень много материалов инертных – цемент, щебень – мы брали отсюда. Сейчас, действительно, есть сложности по перемещению, но, тем не менее, мы все эти сложности решаем. И объемы наших торговых связей растут», – сказал заместитель председателя правительства Калининградской области Илья Баринов.