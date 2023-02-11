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Гомельская область расширяет список партнеров
11.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Новые контракты и перспективные проекты. Гомельская область Беларуси отмечает 85 лет подписанием договоров о сотрудничестве со странами СНГ, передает телеканал «МИР 24».
«У нас всегда были очень плотные связи в сфере строительства. Потому что очень много материалов инертных – цемент, щебень – мы брали отсюда. Сейчас, действительно, есть сложности по перемещению, но, тем не менее, мы все эти сложности решаем. И объемы наших торговых связей растут», – сказал заместитель председателя правительства Калининградской области Илья Баринов.
В прошлом году товарооборот только с Брянской областью вырос в полтора раза по сравнению с 2021-м. Всего более 500 предприятий Гомельской области
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Всего более 500 предприятий Гомельской области поставляют свою продукцию в Россию.
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