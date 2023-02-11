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Медучреждения Беларуси получили 12 карет скорой помощи

11.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дюжина новых карет скорой помощи пополнила автопарки белорусских медучреждений. Современные спецмашины поликлиники и больницы получили в рамках социального проекта, передает телеканал «МИР 24».

Все машины отечественного производства. Их начали делать в прошлом году на Минском автозаводе. Планировку и оснащение разрабатывали в Минздраве. Учли даже ковидные требования. Внутри сделали герметичную перегородку между кабиной водителя и салоном. Упростили медикам замену кислородных баллонов. Первую партию скорых уже передали в крупные города страны.

«В 70-километровой зоне мы должны достаточно быстро доставить любого пациента в течение «золотого» часа. Эти 70 километров нужно преодолеть «а» – быстро, «б» – оказывая в это время медицинскую помощь в полном объеме пациенту, соответствующие должны быть условия, и «в» – обеспечить безопасность бригады с пациентом, которые находятся в машине», – сказал министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

В ближайшие три года в Беларуси планируют обновить автопарки медучреждений еще 70-ю современными машинами.



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Их сделали на Минском автозаводе. Планировку и оснащение разрабатывали в Минздраве.
 
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