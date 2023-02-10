Разработки системы защиты от беспилотников показали на выставке военной отрасли в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси активно развивают системы защиты от беспилотников. Разработки представили сегодня на выставке военной отрасли. Направления создания дронов и противодействия им – одно из ключевых, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.



Антидрон-технологии – первые помощники пограничников. Такие системы устанавливают и на стратегических объектах энергетики, нефтепереработки, химпромышленности. Включают на массовых мероприятиях. Дроны становятся умнее каждый год. Защиту тоже делают технологичнее.

«Средства могут производить обнаружение беспилотных летательных аппаратов, определение их местоположения, подавление каналов управления ими и навигации. Речь идет как о дальностях, исчисляемых десятками километров, так и на небольших расстояниях – до трех километров», – отметил заместитель начальника отдела внешнеэкономической деятельности производителя средств противодействия летательным аппаратам Юрий Малый.

За безопасность отвечает и сама беспилотная авиация. В стране ее разрабатывают несколько предприятий. От маленьких маневренных дронов до больших самолетного типа. Некоторым нет аналогов в мире. Комплектующие – свои и российские.

«Мы работу сконцентрировали на организацию серийного производства данных изделий. Два изделия в 2022 году было поставлено на вооружение вооруженных сил. В этом году еще два будут поставлены, мы завершаем испытания», – рассказал председатель Госвоенпрома Беларуси Дмитрий Пантус.

Операторов беспилотников тоже готовят в Беларуси. В этом году профессии смогут обучаться и девушки. Набор открывают в Академии авиации.

Накануне белорусские пограничники с помощью отечественного радиоружья пресекли полет квадрокоптера со стороны Украины.