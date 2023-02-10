|
Разработки системы защиты от беспилотников показали на выставке военной отрасли в Беларуси
10.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси активно развивают системы защиты от беспилотников. Разработки представили сегодня на выставке военной отрасли. Направления создания дронов и противодействия им – одно из ключевых, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
За безопасность отвечает и сама беспилотная авиация. В стране ее разрабатывают несколько предприятий. От маленьких маневренных дронов до больших самолетного типа. Некоторым нет аналогов в мире. Комплектующие – свои и российские.
Операторов беспилотников тоже готовят в Беларуси. В этом году профессии смогут обучаться и девушки. Набор открывают в Академии авиации.
Накануне белорусские пограничники с помощью отечественного радиоружья пресекли полет квадрокоптера со стороны Украины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Антидрон-технологии – первые помощники пограничников. Такие системы устанавливают и на стратегических объектах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)