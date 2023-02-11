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Цены на импортные товары в Беларуси возьмут под контроль
11.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ценообразование – это основа справедливого мира в Беларуси, заявил Александр Лукашенко. В стране продолжат регулировать цены, это требование президента. В пятницу у главы государства обсудили промежуточный эффект от постановления, которое действует с октября прошлого года. Документ белорусский лидер поручил усовершенствовать, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Цены ниже. Да не везде. Чиновники, профсоюзы, депутаты
«Замечу, мы не ставили перед собой такой задачи как снижение цен. Речь шла о регулировании цен. Хотя некоторые с испугу понизили цены. Даже если кто-то понизил, ничего страшного. Рентабельность оставалась на очень высоком уровне», – сказал президент.
Инфляцию замедлилась, она меньше 13%. Система работает, но не совершенна, уверен президент. Некоторые нюансы предприниматели не понимают до сих пор. Отечественные производители оказались в неравных условиях с импортерами. Те, кто формируют надбавки за пределами страны, получают большую прибыль.
С этого дня начинается новый этап в регулировании цен. Прошлогоднее постановление Совмина будут корректировать. Цель – выйти на инфляцию не выше 8%. Это задача для всех – и профильных министров, и губернаторов, настаивает Лукашенко.
«Ценообразование – это основа справедливого мира в Беларуси. Это главная статья договора власти и народа. Надо выдержать, выстоять. Надо каждому стремиться сохранить нашу страну. У нас для этого все есть», – отметил президент.
Острым остается и вопрос продовольственной безопасности. Белорусский лидер поручил изучить ситуацию со стабилизационными фондами и, если нужно, построить новые современные хранилища, чтобы на прилавках всегда хватало «своих» продуктов.
«Не дай Бог, мы опять начнем есть египетскую картошку, а бульбаши своей не будут видеть картошки по нормальным ценам, пеняйте сами на себя. Надо, чтобы она была конкурентна с импортом. Потому что лучшей картошки, чем из своей земли,
Александр Лукашенко оценил и работу экономики в целом. Она не обрушилась, как предрекали западные инициаторы санкций. Но сработать можно было и лучше, уверен белорусский лидер. Лукашенко призвал не сетовать на ограничения, а искать выход.
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В стране начался новый этап регулирования цен. Президент поставил цель – выйти на инфляцию не выше 8%.
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