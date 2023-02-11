В Минске встретились самбисты пяти стран Содружества

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сильнейшие самбисты из пяти стран Содружества выясняют, кто лучше. В Минске стартовал международный турнир на призы Президента Беларуси Александра Лукашенко. О поединках первого дня соревнований расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

Броски, захваты и болевые приемы. Сейчас борются девушки. Анфиса Копаева из Беларуси победила всех соперниц в категории до 50 килограммов. Говорит, ради этого спорта готова жертвовать маникюром и красивыми укладками. Но только на время поединков.

«На ковре я спортсмен, а за ковром я такая же обычная девочка, как и все, милая и нежная. Конечно, приходится свой характер проявлять на ковре. Я в детстве была очень боевой и как-то, но вообще я в этот вид спорта попала случайно», – сказала чемпионка мира и Европы по самбо Анфиса Копаева.

Накал эмоций то и дело повышает градус на ковре. На поединках мужчин болельщики срывают голос. Белорусский самбист Владислав Бурдь уже не в первый раз борется против спортсмена из Казахстана. И каждый раз оказывается сильнее. Главный секрет – страха в поединке быть не должно.

«У каждого спортсмена есть страх, поэтому на то мы и профессиональные спортсмены, чтобы как-то с этим справляться, чтобы и публика не видела, и тренер. Самое главное – это дисциплина, а оттуда уже все идет, и победы», – объяснил победитель турнира Владислав Бурдь.

Белорусские самбисты сегодня боролись с командами из России, Армении, Казахстана и Таджикистана. Чаще всего под сводами звучал белорусский гимн. Россиянка Ангелина Коробкина увозит домой серебряную медаль.