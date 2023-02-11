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В Минске встретились самбисты пяти стран Содружества
11.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сильнейшие самбисты из пяти стран Содружества выясняют, кто лучше. В Минске стартовал международный турнир на призы Президента Беларуси Александра Лукашенко. О поединках первого дня соревнований расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.
Броски, захваты и болевые приемы. Сейчас борются девушки. Анфиса Копаева из Беларуси победила всех соперниц в категории до 50 килограммов. Говорит, ради этого спорта готова жертвовать маникюром и красивыми укладками. Но только на время поединков.
Накал эмоций то и дело повышает градус на ковре. На поединках мужчин болельщики срывают голос. Белорусский самбист Владислав Бурдь уже не в первый раз борется против спортсмена из Казахстана. И каждый раз оказывается сильнее. Главный секрет – страха в поединке быть не должно.
«У каждого спортсмена есть страх, поэтому на то мы и профессиональные спортсмены, чтобы как-то с этим справляться, чтобы и публика не видела, и тренер. Самое главное – это дисциплина, а оттуда уже все идет, и победы», – объяснил победитель турнира Владислав Бурдь.
Белорусские самбисты сегодня боролись с командами из России, Армении, Казахстана и Таджикистана. Чаще всего под сводами звучал белорусский гимн. Россиянка Ангелина Коробкина увозит домой серебряную медаль.
За борьбой наблюдают тренеры и судьи. Подмечают детали поединков, отмечают технику. Говорят, спортсменов из разных стран легко различить по приемам. У каждого своя школа.
«В Казахстане определенные свои приемы, там болевой на колено, на голеностоп. Российские спортсмены понятно, там разнообразная школа, потому что большой регион. Возьмем, например, армянских спортсменов, они стараются всю схватку в полную силу бороться», – сказал главный судья соревнований Виктор Бухвал.
Для спортсменов важно не растерять физическую форму и азарт перед чемпионатом Европы. Эти старты стали своеобразным экзаменом. Самбисты из стран Содружества теперь чаще встречаются на соревнованиях.
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Белорусские самбисты поборолись с командами из России, Армении, Казахстана и Таджикистана.
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