Паводки накрыли Гомельскую область Беларуси раньше времени

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Юг Беларуси в этом году раньше времени накрыли паводки. Больше всех пострадала Гомельская область. Некоторые села и деревни вода отрезала от большой земли. Продукты и лекарства доставляют на лодках, а где возможно, на санях, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Автолавка в деревню не доедет, и в больницу не попадешь. Взрослым и детям добраться до школы, работы, за покупками помогают спасатели. Появился новый транспорт – лодка.

«Один раз вообще топило: по улице вода шла. Оттуда же озеро у нас. И там озеро. И мы, как зайцы», – рассказал местный житель.

Но и это не последний погодный сюрприз. Воду сковал лед, и ситуация ухудшилась. Лодки остановились. Спасатели провели разведку и нашли безопасный путь. Так по льду уже можно попасть в соседнюю деревню.

«Прибываем на противоположный берег, встречаем людей, проводим инструктаж про соблюдения правил безопасности на льду. Надеваем на них жилет и транспортируемся на противоположный берег», – сказал исполняющий обязанности начальника Ветковской спасательной станции Сергей Силкин.

По этому же пути на самодельных санках Красный Крест доставляет продукты.



«В населенном пункте достаточно много людей в возрасте, которые, по сути, где-то и не могут в силу своих физических возможностей пробраться. Поэтому было принято решение совершить второй рейд», – отметил начальник отдела Гомельской областной организации Белорусского Красного Креста Артем Карпенко.