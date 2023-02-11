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Паводки накрыли Гомельскую область Беларуси раньше времени
11.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Юг Беларуси в этом году раньше времени накрыли паводки. Больше всех пострадала Гомельская область. Некоторые села и деревни вода отрезала от большой земли. Продукты и лекарства доставляют на лодках, а где возможно, на санях, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Автолавка в деревню не доедет, и в больницу не попадешь. Взрослым и детям добраться до школы, работы, за покупками помогают спасатели. Появился новый транспорт – лодка.
Но и это не последний погодный сюрприз. Воду сковал лед, и ситуация ухудшилась. Лодки остановились. Спасатели провели разведку и нашли безопасный путь. Так по льду уже можно попасть в соседнюю деревню.
По этому же пути на самодельных санках Красный Крест доставляет продукты.
Дачные участки остались и вовсе без присмотра. Около 300 домов. Люди сюда и зимой приезжали – от города всего 10 минут. Но теперь не доехать.
На дороге в дачном кооперативе лед сейчас не крепкий – он то тает, то замерзает. Ехать на автомобиле опасно. Воды под белой коркой местами около 30 сантиметров. Это в прошлом заливные луга. Людей о таких особенностях пойменных территорий предупреждали. Свои дома они строили на высоком фундаменте и с террасами на сваях.
«498 сантиметров – это был максимальный уровень. Идет снижение. МЧС ведет ежедневный мониторинг с помощью квадрокоптера», – сказал заместитель председателя Мозырского райисполкома Дмитрий Миллер.
За погодой в Беларуси следят синоптики и спасатели. Ищут зажоры и заторы льда. Если нужно, их устраняют.
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Некоторые села и деревни вода отрезала от большой земли. Продукты и лекарства доставляют на лодках.
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