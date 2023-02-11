ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Паводки накрыли Гомельскую область Беларуси раньше времени

11.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Юг Беларуси в этом году раньше времени накрыли паводки. Больше всех пострадала Гомельская область. Некоторые села и деревни вода отрезала от большой земли. Продукты и лекарства доставляют на лодках, а где возможно, на санях, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Автолавка в деревню не доедет, и в больницу не попадешь. Взрослым и детям добраться до школы, работы, за покупками помогают спасатели. Появился новый транспорт – лодка.

«Один раз вообще топило: по улице вода шла. Оттуда же озеро у нас. И там озеро. И мы, как зайцы», – рассказал местный житель.

Но и это не последний погодный сюрприз. Воду сковал лед, и ситуация ухудшилась. Лодки остановились. Спасатели провели разведку и нашли безопасный путь. Так по льду уже можно попасть в соседнюю деревню.

«Прибываем на противоположный берег, встречаем людей, проводим инструктаж про соблюдения правил безопасности на льду. Надеваем на них жилет и транспортируемся на противоположный берег», – сказал исполняющий обязанности начальника Ветковской спасательной станции Сергей Силкин.

По этому же пути на самодельных санках Красный Крест доставляет продукты.

«В населенном пункте достаточно много людей в возрасте, которые, по сути, где-то и не могут в силу своих физических возможностей пробраться. Поэтому было принято решение совершить второй рейд», – отметил начальник отдела Гомельской областной организации Белорусского Красного Креста Артем Карпенко.



Дачные участки остались и вовсе без присмотра. Около 300 домов. Люди сюда и зимой приезжали – от города всего 10 минут. Но теперь не доехать.

На дороге в дачном кооперативе лед сейчас не крепкий – он то тает, то замерзает. Ехать на автомобиле опасно. Воды под белой коркой местами около 30 сантиметров. Это в прошлом заливные луга. Людей о таких особенностях пойменных территорий предупреждали. Свои дома они строили на высоком фундаменте и с террасами на сваях.

«498 сантиметров – это был максимальный уровень. Идет снижение. МЧС ведет ежедневный мониторинг с помощью квадрокоптера», – сказал заместитель председателя Мозырского райисполкома Дмитрий Миллер.

За погодой в Беларуси следят синоптики и спасатели. Ищут зажоры и заторы льда. Если нужно, их устраняют.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые села и деревни вода отрезала от большой земли. Продукты и лекарства доставляют на лодках.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске встретились самбисты пяти стран Содружества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.02.2023
Mir24.TV Belarus
11.02.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика