Беларусь отправит в Сирию гуманитарную помощь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Одеяла и спальные мешки. Беларусь отправит в Сирию борт с гуманитарной помощью, передает телеканал «МИР 24».

Партию самого необходимого собрал Красный крест – выделил из собственных запасов. Это предметы первой необходимости, поэтому времени на добровольный сбор от населения нет. Однако организация объявила и сбор – готовы принимать помощь от простых белорусов.

«Можно лишь удивляться, что такого не было раньше»

Кроме этого, гуманитарная организация поддержала международный призыв и открыла сбор денежных средств для пострадавших от землетрясения в Сирии и Турции. Он продлится до конца февраля.