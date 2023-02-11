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Беларусь отправит в Сирию гуманитарную помощь
11.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Одеяла и спальные мешки. Беларусь отправит в Сирию борт с гуманитарной помощью, передает телеканал «МИР 24».
Партию самого необходимого собрал Красный крест – выделил из собственных запасов. Это предметы первой необходимости, поэтому времени на добровольный сбор от населения нет. Однако организация объявила и сбор – готовы принимать помощь от простых белорусов.
Кроме этого, гуманитарная организация поддержала международный призыв и открыла сбор денежных средств
Собирать помощь
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Партию самого необходимого собрал Красный крест.
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