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Беларусь отправит в Сирию гуманитарную помощь

11.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Одеяла и спальные мешки. Беларусь отправит в Сирию борт с гуманитарной помощью, передает телеканал «МИР 24».

Партию самого необходимого собрал Красный крест – выделил из собственных запасов. Это предметы первой необходимости, поэтому времени на добровольный сбор от населения нет. Однако организация объявила и сбор – готовы принимать помощь от простых белорусов.

«Можно лишь удивляться, что такого не было раньше»

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«Это наш резерв, который мы имеем на случай чрезвычайных ситуаций различных. Учитывая ту ситуацию, которая сейчас случилась в Турции и Сирии, конечно, мы не могли не отреагировать. Сегодня мы узнали, что идет борт МЧС буквально завтра в Сирию, поэтому мы выделили определенный груз гуманитарной помощи», – сказал Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.

Кроме этого, гуманитарная организация поддержала международный призыв и открыла сбор денежных средств для пострадавших от землетрясения в Сирии и Турции. Он продлится до конца февраля.

Собирать помощь начали и другие общественные организации страны. Например, в Минске Белорусский союз женщин принимает от всех неравнодушных предметы личной гигиены, вещи, спальные мешки, подушки.



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Теги: Минск
 
 
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Партию самого необходимого собрал Красный крест.
 
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