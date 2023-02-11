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Шестеро белорусов были эвакуированы из Турции
11.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Шестеро белорусов вернулись из Турции домой. Трех женщин с детьми привез на родину спецборт министерства обороны страны, передает телеканал «МИР 24».
Обессиленные и со слезами счастья на глазах. Спасенные покидают борт самолета. С собой только самые важные вещи: коляски, одеяла, теплая одежда. Во время землетрясения спасенные белорусы оказались в эпицентре разрушений. Лишились жилья и несколько дней жили на улице. Сейчас им ничто не угрожает. На родине их ждут родственники.
«Для нас, военных, самое большое счастье – это то, что спасены человеческие жизни. Нам, как военным, это приятно, потому что наше основное предназначение – это защищать и спасать людей. Это не крайний рейс, по решению главы нашего государства
Среди погибших в Турции есть
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Во время землетрясения они оказались в эпицентре разрушений.
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