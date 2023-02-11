ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Шестеро белорусов были эвакуированы из Турции

11.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Шестеро белорусов вернулись из Турции домой. Трех женщин с детьми привез на родину спецборт министерства обороны страны, передает телеканал «МИР 24».

Обессиленные и со слезами счастья на глазах. Спасенные покидают борт самолета. С собой только самые важные вещи: коляски, одеяла, теплая одежда. Во время землетрясения спасенные белорусы оказались в эпицентре разрушений. Лишились жилья и несколько дней жили на улице. Сейчас им ничто не угрожает. На родине их ждут родственники.

«Город умер. Страшно! Четыре дня жили с ребенком в машине. Ни туалета, ни воды, ни света, ничего! И постоянно: две минуты, толчки, две минуты, толчки. Это было очень страшно. Спасибо всем, что помогли выбраться из этого ада. Я благодарна, что вернулась домой», – призналась потерпевшая Любовь Шаповалова.

«Для нас, военных, самое большое счастье – это то, что спасены человеческие жизни. Нам, как военным, это приятно, потому что наше основное предназначение – это защищать и спасать людей. Это не крайний рейс, по решению главы нашего государства помощь будет оказываться и в дальнейшем, и не только Турции, но и Сирии, поэтому работы нам хватает, но эта работа не утомительна, для нас она почетная, потому, что мы помогаем людям», – сказал начальник управления идеологической работы ВВС и ПВО Беларуси Анатолий Булавко.

Среди погибших в Турции есть гражданка Беларуси и ее дочь. Их под обломками нашли белорусские спасатели из спецотряда «Зубр» в городе Кахраманмараш.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время землетрясения они оказались в эпицентре разрушений.
 
Новости дня
Новости разные
 
Паводки накрыли Гомельскую область Беларуси раньше времени
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.02.2023
Mir24.TV Belarus
11.02.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика