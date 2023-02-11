Шестеро белорусов были эвакуированы из Турции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Шестеро белорусов вернулись из Турции домой. Трех женщин с детьми привез на родину спецборт министерства обороны страны, передает телеканал «МИР 24».

Обессиленные и со слезами счастья на глазах. Спасенные покидают борт самолета. С собой только самые важные вещи: коляски, одеяла, теплая одежда. Во время землетрясения спасенные белорусы оказались в эпицентре разрушений. Лишились жилья и несколько дней жили на улице. Сейчас им ничто не угрожает. На родине их ждут родственники.

«Город умер. Страшно! Четыре дня жили с ребенком в машине. Ни туалета, ни воды, ни света, ничего! И постоянно: две минуты, толчки, две минуты, толчки. Это было очень страшно. Спасибо всем, что помогли выбраться из этого ада. Я благодарна, что вернулась домой», – призналась потерпевшая Любовь Шаповалова.

«Для нас, военных, самое большое счастье – это то, что спасены человеческие жизни. Нам, как военным, это приятно, потому что наше основное предназначение – это защищать и спасать людей. Это не крайний рейс, по решению главы нашего государства помощь будет оказываться и в дальнейшем, и не только Турции, но и Сирии, поэтому работы нам хватает, но эта работа не утомительна, для нас она почетная, потому, что мы помогаем людям», – сказал начальник управления идеологической работы ВВС и ПВО Беларуси Анатолий Булавко.