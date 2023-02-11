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Под завалами в Турции нашли погибшую гражданку Беларуси и ее сына
11.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Под завалами дома в Турции нашли погибших гражданку Беларуси и ее сына, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на белорусскую дипмиссию в Анкаре.
«Тела погибших белоруски Александры Акпинар и ее сына Али Кемаля сегодня достали из-под завалов дома, где они проживали», – рассказали в дипмиссии.
Женщина жила в городе Хатай вместе с мужем, гражданином Турции, и их сыном. Мужчина ранее скончался в больнице.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Подземные толчки ощущались и в соседних государствах, включая Сирию. По предварительным данным,
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Женщина жила в городе Хатай вместе с мужем, гражданином Турции, и их сыном.
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