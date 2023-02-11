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Под завалами в Турции нашли погибшую гражданку Беларуси и ее сына

11.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Под завалами дома в Турции нашли погибших гражданку Беларуси и ее сына, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на белорусскую дипмиссию в Анкаре.

«Тела погибших белоруски Александры Акпинар и ее сына Али Кемаля сегодня достали из-под завалов дома, где они проживали», – рассказали в дипмиссии.

Женщина жила в городе Хатай вместе с мужем, гражданином Турции, и их сыном. Мужчина ранее скончался в больнице.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Подземные толчки ощущались и в соседних государствах, включая Сирию. По предварительным данным, число жертв в Турции достигло почти 21 тысячи человек, в Сирии – больше трех тысяч.



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Женщина жила в городе Хатай вместе с мужем, гражданином Турции, и их сыном.
 
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