Под завалами в Турции нашли погибшую гражданку Беларуси и ее сына

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Под завалами дома в Турции нашли погибших гражданку Беларуси и ее сына, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на белорусскую дипмиссию в Анкаре.

«Тела погибших белоруски Александры Акпинар и ее сына Али Кемаля сегодня достали из-под завалов дома, где они проживали», – рассказали в дипмиссии.

Женщина жила в городе Хатай вместе с мужем, гражданином Турции, и их сыном. Мужчина ранее скончался в больнице.