|
Белорусы в Турции объединились для помощи пострадавшим от землетрясения
11.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусы в Турции объединились для сбора гуманитарной помощи. С ними удалось связаться корреспонденту телеканала «МИР 24» Янине Василевской.
Белорусской волейболистке Виктории Секретовой, можно сказать, повезло. Сейчас она эвакуировалась в безопасное место. В ночь землетрясения стены в ее доме расходились на глазах, вещи выпадали из шкафов, люстра раскачивалась. В момент катастрофы спортсменка оказалась в городе Газиантеп, одном из эпицентров событий.
«Мы скорее забрали необходимые вещи, накинули куртки и через минуту выбежали из дома. Это было действительно долго, минуты полторы это длилось. Простояли часов пять на улице, потому что действительно было страшно возвращаться, все люди плакали. В двух минутах ходьбы от нас обрушилось здание, там сразу работали спасатели, увидеть такую картину было жутко», – рассказала Виктория Секретова.
А эта девушка живет в 500 километрах от эпицентра землетрясения. Она подключилась к сбору помощи для пострадавших. Закупает и отправляет в разрушенные города детское питание, воду, теплую одежду, палатки и газовые баллоны. Белорусская диаспора в Турции старается действовать сообща.
«У нас тут большое русскоговорящее комьюнити, мы координируемся, скидываемся деньгами. Также деньги присылают люди, которые находятся за пределами Турции. И потом мы уже закупаем товары первой необходимости. Также те, кто хочет сдать кровь – во многих городах есть пункты приема, куда можно прийти и бесплатно сдать кровь», – сказала жительница Аланьи Виктория.
Ликвидировать последствия катастрофы помогают белорусские спасатели. В Турцию отправился отряд специального назначения «Зубр». Это 64 специалиста, служебные собаки и спецтехника. Они работают в Кахраманмараше, достали из-под завалов несколько человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В разрушенные города отправляют детское питание, воду, теплую одежду, палатки, газовые баллоны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)