Белорусы в Турции объединились для помощи пострадавшим от землетрясения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы в Турции объединились для сбора гуманитарной помощи. С ними удалось связаться корреспонденту телеканала «МИР 24» Янине Василевской.

Белорусской волейболистке Виктории Секретовой, можно сказать, повезло. Сейчас она эвакуировалась в безопасное место. В ночь землетрясения стены в ее доме расходились на глазах, вещи выпадали из шкафов, люстра раскачивалась. В момент катастрофы спортсменка оказалась в городе Газиантеп, одном из эпицентров событий.

«Мы скорее забрали необходимые вещи, накинули куртки и через минуту выбежали из дома. Это было действительно долго, минуты полторы это длилось. Простояли часов пять на улице, потому что действительно было страшно возвращаться, все люди плакали. В двух минутах ходьбы от нас обрушилось здание, там сразу работали спасатели, увидеть такую картину было жутко», – рассказала Виктория Секретова.