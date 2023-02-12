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Новые ограничения цен, провалы в бизнесе и тенденции рынка офисов: новости бизнеса за 6-12 февраля 2023 года
12.02.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Тренды в поведении потребителей, уязвимости крипторынка и вдохновляющая история пловчихи. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Правительство
В 2022 году рынок офисов Минска пережил потрясение: уход ряда офисоемких (а главное платежеспособных) компаний-арендаторов и релокацию их сотрудников. Девелоперы и собственники оказались в условиях растущей вакантности и падающих ставок аренды, которые, ко всему прочему, отвязали от валютного эквивалента. «Всем тяжело, очень тяжело. Однако это не повод говорить о „смерти“ рынка офисов и конкретно рынка аренды в офисном сегменте», — считает партнер, исполнительный директор NAI Belarus Андрей Алешкин. Эксперт
Собрали
В январе прошли первые слушания по делу о банкротстве криптобиржи FTX. Ее основателя Сэма Бэнкмана обвиняют в ряде преступлений ― от мошенничества до отмывания денег. Громкий скандал заставил задуматься ― как уберечь свои криптоактивы и избежать мошенничества? Chief Business Development Officer криптообменника Whitebird Максим Варченя
Полезное для бизнеса
Совсем недавно в Минске запустилась стартап-студии Spark venture studio — место, где ИТ-проекты и команды могут получить экспертную поддержку для развития продукта, а также привлечения инвесторов. Мы уже рассказывали историю соосновательницы Ольги Ротько о том, о том как она пришла к идее создания студии, по какой технологии формирует и развивает проекты. Теперь
В условиях кризиса маркетологам приходится учитывать больше факторов при разработке стратегий. При этом планировать что-либо обычно сложно даже на совсем непродолжительный период. О том, как сейчас разрабатывать маркетинговую стратегию, порталу «Про бизнес»
Истории бизнеса
«Плавание помогает расслабиться, быть в моменте. В воде мы можем действительно снять стресс, вода закаляет», — говорит девушка, которая в разгар пандемии открыла свою школу плавания. В Беларуси Арина Дежурова иностранка. Она живет в Минске всего 4 года, но рискнула и открыла здесь свое дело. Сегодня она востребованный профессионал, тренирует новичков и профи. Гордится своим делом, развивается в нем, и влюбляет в плавание детей и взрослых.
Необычное для бизнеса
Если вы думаете, что факапят только мелкие неопытные компании, то вы сильно заблуждаетесь. Иногда опытные гиганты совершают ошибку за ошибкой, будто нарочно уводя бизнес в пропасть. Но в любом провале самое главное — вовремя его заметить и постараться исправить последствия. Редакция «Про бизнес»
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Новые ограничения цен, провалы в бизнесе и тенденции рынка офисов: новости бизнеса за 6-12 февраля 2023 года
Тренды в поведении потребителей, уязвимости крипторынка и вдохновляющая история пловчихи. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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