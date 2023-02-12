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Новые ограничения цен, провалы в бизнесе и тенденции рынка офисов: новости бизнеса за 6-12 февраля 2023 года

12.02.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Новые ограничения цен, провалы в бизнесе и тенденции рынка офисов: новости бизнеса за 6-12 февраля 2023 года

Тренды в поведении потребителей, уязвимости крипторынка и вдохновляющая история пловчихи. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Правительство ужесточило регулирование цен при закупках в сельском хозяйстве.

В 2022 году рынок офисов Минска пережил потрясение: уход ряда офисоемких (а главное платежеспособных) компаний-арендаторов и релокацию их сотрудников. Девелоперы и собственники оказались в условиях растущей вакантности и падающих ставок аренды, которые, ко всему прочему, отвязали от валютного эквивалента. «Всем тяжело, очень тяжело. Однако это не повод говорить о „смерти“ рынка офисов и конкретно рынка аренды в офисном сегменте», — считает партнер, исполнительный директор NAI Belarus Андрей Алешкин. Эксперт поделился с «Про бизнес» подробным анализом ситуации и озвучил основные тенденции, которые будут формировать рынок в 2023 году.

Собрали 5 глобальных трендов в поведении потребителей, которые точно повлияют и на белорусский бизнес.

В январе прошли первые слушания по делу о банкротстве криптобиржи FTX. Ее основателя Сэма Бэнкмана обвиняют в ряде преступлений ― от мошенничества до отмывания денег. Громкий скандал заставил задуматься ― как уберечь свои криптоактивы и избежать мошенничества? Chief Business Development Officer криптообменника Whitebird Максим Варченя объяснил «Про бизнес», почему в Беларуси такая ситуация была бы невозможна.

Полезное для бизнеса

Совсем недавно в Минске запустилась стартап-студии Spark venture studio — место, где ИТ-проекты и команды могут получить экспертную поддержку для развития продукта, а также привлечения инвесторов. Мы уже рассказывали историю соосновательницы Ольги Ротько о том, о том как она пришла к идее создания студии, по какой технологии формирует и развивает проекты. Теперь мы рассказали про интересные и полезные детали, особенности использования технологии Foresight в бизнесе.

В условиях кризиса маркетологам приходится учитывать больше факторов при разработке стратегий. При этом планировать что-либо обычно сложно даже на совсем непродолжительный период. О том, как сейчас разрабатывать маркетинговую стратегию, порталу «Про бизнес» рассказала CEO Wunder Digital Беларусь Наталья Царикова.

Истории бизнеса

«Плавание помогает расслабиться, быть в моменте. В воде мы можем действительно снять стресс, вода закаляет», — говорит девушка, которая в разгар пандемии открыла свою школу плавания. В Беларуси Арина Дежурова иностранка. Она живет в Минске всего 4 года, но рискнула и открыла здесь свое дело. Сегодня она востребованный профессионал, тренирует новичков и профи. Гордится своим делом, развивается в нем, и влюбляет в плавание детей и взрослых. Читайте историю Арины в статье «Про бизнес».

Необычное для бизнеса

Если вы думаете, что факапят только мелкие неопытные компании, то вы сильно заблуждаетесь. Иногда опытные гиганты совершают ошибку за ошибкой, будто нарочно уводя бизнес в пропасть. Но в любом провале самое главное — вовремя его заметить и постараться исправить последствия. Редакция «Про бизнес» вспомнила про громкие провалы бизнеса в прошлом году и в последние десятилетия.

 
Теги: Минск
 
 
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Тренды в поведении потребителей, уязвимости крипторынка и вдохновляющая история пловчихи. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
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