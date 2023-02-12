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Потомки Достоевского посетили прародину в Беларуси
12.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Потомки Федора Достоевского приехали из Санкт-Петербурга на свою прародину в белорусское Полесье. Здесь находится старинная деревня Достоево, которая и дала фамилию знаменитому роду. Корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова – о белорусских корнях великого классика.
Федору Алексеевичу Достоевскому 12 лет, он носит имя с гордостью. Помимо великого классика, в знаменитом роду он – второй Федор. 67-й наследник фамилии по мужской линии. Знаменитый тезка мальчика – родной дедушка с тремя приставками «пра».
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Во всем мире Федор Михайлович известен как Достоевский. Но здесь, в белорусском Полесье, его называют с ударением на вторую «о». Фамилия идет от названия деревни Достоево, что значит «достоин». 500 лет назад Пинский князь подарил своему боярину имение в Достоево. Здесь Ртищевы стали называться Достоевскими, построили родовое гнездо и прожили в нем двести лет.
Сейчас на месте первого дома Достоевских – совхозное поле. Остатки фундамента законсервированы. Достоевцы ждут большой стройки усадебного дома, каретной, и конюшни.
Два поколения великого классика впервые на прародине предков. Алексей Дмитриевич, его супруга, три старших дочери и младший сын приехали из Санкт-Петербурга.
В белорусской деревне классик Федор Достоевский ни разу не был, и однофамильцев здесь не найдешь. Но в Достоево белорусскими корнями писателя гордятся. Местная школа носит имя Федора Михайловича, музей рассказывает о семье писателя, здесь стоит единственный в Беларуси памятник гению. Достоево дало фамилию роду, а Федор Михайлович сделал ее знаменитой на весь мир.
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Старинная деревня Достоево в Полесье дала фамилию знаменитому роду.
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