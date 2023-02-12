Потомки Достоевского посетили прародину в Беларуси

Федору Алексеевичу Достоевскому 12 лет, он носит имя с гордостью. Помимо великого классика, в знаменитом роду он – второй Федор. 67-й наследник фамилии по мужской линии. Знаменитый тезка мальчика – родной дедушка с тремя приставками «пра».

- Как ваши впечатления?

- Впечатляющие, – отвечает прапраправнук русского писателя.

Во всем мире Федор Михайлович известен как Достоевский. Но здесь, в белорусском Полесье, его называют с ударением на вторую «о». Фамилия идет от названия деревни Достоево, что значит «достоин». 500 лет назад Пинский князь подарил своему боярину имение в Достоево. Здесь Ртищевы стали называться Достоевскими, построили родовое гнездо и прожили в нем двести лет.

«Археологи проводили два раскопа. Здесь был господский дом, чуть далее была кухня», – рассказывает хранительница фондов литературно-краеведческого музея имени Федора Достоевского Валентина Пуцыкович.

Сейчас на месте первого дома Достоевских – совхозное поле. Остатки фундамента законсервированы. Достоевцы ждут большой стройки усадебного дома, каретной, и конюшни.

«В идеале мы здесь и на лошадях планировали возить туристов, и инфраструктуру восстановить. Но для начала надо хотя бы восстановить господский дом», – подчеркивает Валентина Пуцыкович.

Два поколения великого классика впервые на прародине предков. Алексей Дмитриевич, его супруга, три старших дочери и младший сын приехали из Санкт-Петербурга.

«Сейчас здесь стою и пытаюсь представить, как здесь жили. Не просто люди, а предки далекие мои. Потому что мы, уже нынешние Достоевские, живем другой жизнью», – размышляет праправнук писателя Алексей Достоевский.

В белорусской деревне классик Федор Достоевский ни разу не был, и однофамильцев здесь не найдешь. Но в Достоево белорусскими корнями писателя гордятся. Местная школа носит имя Федора Михайловича, музей рассказывает о семье писателя, здесь стоит единственный в Беларуси памятник гению. Достоево дало фамилию роду, а Федор Михайлович сделал ее знаменитой на весь мир.