Лукашенко обозначил главные принципы председательства Беларуси в ОДКБ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко назвал главные принципы председательства Беларуси в ОДКБ и призвал действовать сообща. Президент провел встречу с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетовым, сообщает «МИР 24».

Тасмагамбетов вступил в должность в этом году. Александр Лукашенко отметил: опыт нового генсека поможет решать нынешние задачи. Одна из них – повысить сплоченность государств-членов организации. И урегулировать противоречия между ними. Минск предлагает усиливать роль ОДКБ. Один из путей – сотрудничество с международными организациями и третьими странами.

«Вместе всегда проще и легче. Еще раз подчеркиваю, никто не толкает государства действовать вопреки своим национальным интересам, но компромиссы нам придется находить. Хотя в ОДКБ мы уже давно их нашли и действуем как единая организация», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.