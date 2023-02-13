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Лукашенко обозначил главные принципы председательства Беларуси в ОДКБ

13.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко назвал главные принципы председательства Беларуси в ОДКБ и призвал действовать сообща. Президент провел встречу с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетовым, сообщает «МИР 24».

Тасмагамбетов вступил в должность в этом году. Александр Лукашенко отметил: опыт нового генсека поможет решать нынешние задачи. Одна из них – повысить сплоченность государств-членов организации. И урегулировать противоречия между ними. Минск предлагает усиливать роль ОДКБ. Один из путей – сотрудничество с международными организациями и третьими странами.

«Вместе всегда проще и легче. Еще раз подчеркиваю, никто не толкает государства действовать вопреки своим национальным интересам, но компромиссы нам придется находить. Хотя в ОДКБ мы уже давно их нашли и действуем как единая организация», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Во время встречи Александр Лукашенко подписал ряд документов по программам действия организации на этот год.



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Теги: Минск
 
 
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Белорусский лидер призвал участников организации к большей сплоченности.
 
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