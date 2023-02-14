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Беларусь и Венгрия подписали программу совместных планов на год
14.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Венгрия укрепляют сотрудничество – министры иностранных дел двух стран подписали программу совместных планов на год, передает «МИР 24».
Помимо торговли, акцент страны сделали на инвестиционных программах, совместных проектах в науке и промышленности. Также они намерены проработать транспортно-логическую сферу.
«Мы развиваем наше сотрудничество в тех областях, на которые санкции не распространяются. Это сельское хозяйство, пищевая промышленность и фармакология. Беларусь в прошлом году приобрела медикаменты на $60 млн. Мы обменялись лицензиями для перевозчиков, то есть юридических преград для них уже не существует», – заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.
Минск и Будапешт также договорились в ближайшее время провести очередное заседание белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Накануне дипломатическим отношениям между Беларусью и Венгрией исполнился 31 год.
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Минск и Будапешт также договорились в ближайшее время провести очередное заседание белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому...
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