Беларусь и Венгрия подписали программу совместных планов на год

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Венгрия укрепляют сотрудничество – министры иностранных дел двух стран подписали программу совместных планов на год, передает «МИР 24».

Помимо торговли, акцент страны сделали на инвестиционных программах, совместных проектах в науке и промышленности. Также они намерены проработать транспортно-логическую сферу.



«По сложившейся доброй традиции была подписана программа совместных действий на 2023 год. Это программа предусматривает продолжение практики проведения разноуровневых консультаций между министерствами иностранных дел по различным направлениям. Предусматривает стимулирование экономического сотрудничества, мероприятий в области образования и культуры», – заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник.

«Мы развиваем наше сотрудничество в тех областях, на которые санкции не распространяются. Это сельское хозяйство, пищевая промышленность и фармакология. Беларусь в прошлом году приобрела медикаменты на $60 млн. Мы обменялись лицензиями для перевозчиков, то есть юридических преград для них уже не существует», – заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

Минск и Будапешт также договорились в ближайшее время провести очередное заседание белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Накануне дипломатическим отношениям между Беларусью и Венгрией исполнился 31 год.