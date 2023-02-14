«Как мы вылезали из ямы». Основатель приложения для знакомств через мессенджеры Zodier рассказал историю возрождения проекта

Источник материала: ProBusiness



Матвей Грамович. Фото из личного архива героя статьи.

Стартап Zodier — приложение для знакомств на базе мессенджеров — показывал впечатляющие результаты, пока не столкнулся с серьезными проблемами. Команда проекта смогла пережить непростой 2022 год и готова к повторному запуску приложения. Основатель и CEO Zodier Матвей Грамович рассказал порталу «Про бизнес» историю победы, но не «как мы поднялись на вершину, а как мы вылезали из ямы».

Рост за 2021 год больше, чем в 100 раз

— В 2019 году мы открыли компанию, а в конце 2020 года запустили Zodier. В 2021 году выросли больше, чем в 100 раз: с 20 тысяч пользователей до 2,5 миллионов. Также мы привлекли несколько раундов финансирования (всего на сумму около 800 тысяч долларов) и с оптимизмом смотрели в будущее. Но мы переоценили скорость, с которой можем привлекать инвестиции, и в конце 2021-го начались проблемы.



Бизнес-партнеры Матвей Грамович (слева) и Вячеслав Калевич. Фото из личного архива героя статьи.

После поездки на Web Summit и плотного общения с множеством инвесторов и пользователей мы увидели возможность — запустить дейтинг на базе чат-ботов в Instagram. Наш основной инвестор Евгений Томашевич поддержал Zodier (проинвестировал дополнительно $ 100 тысяч), после чего мы начали работу по запуску дейтинга на базe Instagram.





На тот момент команда состояла из 30 человек, которая обходилась компании примерно в $ 60 тысяч ежемесячно. Это были разработчики, маркетологи, модераторы, саппорты и административные сотрудники. Мы договорились с командой о временном сокращении заработной платы — это было важным моментом для выживания компании. Люди пошли собственникам навстречу, за что я лично очень им благодарен. Крутая команда и отношения внутри нее — одна из причин, почему Zodier и компания все еще живы.

В итоге 14 февраля 2022 года мы первыми в мире запустили дейтинг на базе Instagram . Ставка на эту соцсеть сыграла — мы очень быстро начали расти и чувствовали сильный интерес со стороны инвесторов. Несколько инвестфондов активно и глубоко изучили наш проект, детально погрузились в аналитику и перспективы, а в начале марта мы должны были получить новый раунд инвестиций.





Но из-за начала войны в Украине все инвесторы поставили сделки на паузу и мы не закрыли раунд инвестиций, который был уже на финальной стадии. Тогда у многих компаний сорвались планы, мы были не единственными…

Кассовый разрыв

В апреле мы попали в «кассовый разрыв» — временную нехватку денег на обязательные расходы. Перспективы и метрики у продукта все еще были хороши: месячная активная аудитория доходила до 300 тысяч пользователей, дневная — до 50 тысяч, и каждый день мы получали несколько тысяч новых регистраций. Пытались договориться на бридж-раунд у знакомых бизнес-ангелов, но в то время инвестиционная активность была на нуле.

Чтобы спасти ситуацию, мы начали искать варианты без привлечения нового раунда инвестиций: рассматривали продажу лицензий, агрессивную монетизацию аудитории, кредиты, заказы на аутсорс-разработку. Время на раздумия было сильно ограничено — и нужно было как можно быстрее выбрать одно направление, в котором мы будем двигаться. Наиболее перспективным показалось outstaff-направление, то есть мы стали выполнять заказы по разработке для других компаний.





Мы нашли предложение по outstaff для части наших сотрудников, на которое они согласились. К сожалению, мы не смогли устроить всех, но выиграли время и проект продолжал жить. Мы пытались найти работу для каждого сотрудника, но не успели. Те, кто остался без предложения, ушли на другие проекты, но во время этого тяжелого периода продолжали помогать восстанавливать Zodier.

«Первые месяцы мы решали проблему за счет личных сбережений»

Теперь ключевой проблемой стала оплата серверов. Мы хостились на Amazon и за счет большой нагрузки расходы на серверы достигли $ 6 тысяч в месяц. Первые месяцы мы решали проблему за счет личных сбережений, но чтобы двигаться вперед нужны были кардинальные изменения.

В конце мая 2022-го про нас вышла статья в американском Forbes , и буквально через несколько дней Google предоставил нам грант на серверы в размере $ 100 тысяч. Мы сразу же начали переезд с серверов Amazon на Google. Но такая «миграция» — это нетривиальная и длительная задача. К тому же команда была фуллтайм занята outstaff-направлением.

Технический долг, образовавшийся из-за ускорения разработки в начале 2021 года, привязка к внутренним сервисам Amazon и постоянная расфокусировка на 2 направления бизнеса не позволили быстро переехать с Amazon на Google. В июле нам пришлось отключить сервера Zodier.

И мы приняли решение полностью сконцентрироваться на outstaff-работе.

Развитие outstaff-направления в Noirix Technologies

Мы решили, что больше не хотим, чтобы выживание нашего бизнеса зависело от венчурных инвестиций и начали активно развивать outstaff-направление.





Кризисы порождают возможности, и мы увидели такую в нежелании европейских заказчиков работать с разработчиками на территории Беларуси и России. Мы относительно быстро сориентировались в ситуации, открыли компанию в Польше и начали соединять разработчиков, которые хотят переехать из Беларуси и России, с нашими заказчиками из Европы, которых мы находили благодаря личным связям.

Новое направление нашей компании Noirix Technologies быстро росло по выручке и прибыли: мы нанимали новых сотрудников и устраивали их в компании наших заказчиков. Теперь мы стали отдавать долги, которые образовались после кассового разрыва и откладывали деньги на маркетинговый бюджет для перезапуска Zodier, параллельно работая над переездом проекта, готовили почву для восстановления продукта.





В январе мы полностью восстановили Zodier. Несмотря на наши опасения, аудитория возвращается в продукт и в ближайшее время мы планируем выход на рынок Европы, начиная с Польши.

Чему бизнесмена учат неудачи

Автор книги «Выскочки» («The Upstarts») Брэд Стоун вспоминает момент, когда сервис AirBnB подавал заявку в стартап-акселератор «Y Combinator».

Шансов на попадание было немного, но когда основатели AirBnB покинули комнату, один из них вручил основателю акселератора Полу Грэму две пачки хлопьев Obama O’s и Cap’n McCains — продукты, которые были произведены по заказу фаундеров сервиса и стали одним из способов зарабатывать деньги и держать компанию на плаву. Это впечатлило Пола Грэма и он сказал: «Вау, ребята, вы прям как тараканы… Просто так не умрете».

По версии Брэда Стоуна, тараканами Грэм называл неубиваемые стартапы, способные выдержать любое испытание. Больших побед добиваются те, кто готов преодолевать большие трудности. Спустя полгода после отключения серверов, мы все же смогли вернуть Zodier. За счет outstaff-направления компания избавилась от жизненной необходимости в венчурных инвестициях, а за счет гранта от Google — обеспечила возможность бесперебойной работы проекта на длительный период, что особенно ценно в условиях неопределенности.

Поэтому с новыми силами, оптимизмом и опытом от набитых шишек мы снова начинаем подъем на вершину дейтингового Олимпа. И не будем сдаваться.



