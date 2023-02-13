Спрос на экзотических домашних животных растет в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси растет спрос на необычных домашних животных. От хорьков и ежей до аксолотлей и даже скунсов. Почему выбирают таких экзотичных зверей и какие условия нужно им создать, узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Рептилоид, инопланетянин, чудо природы. Как только люди не называют аксолотля. Евгения Шапошникова, владельца необычного питомца, такие клички забавляют. Но неземного в «личинке» саламандры и правда немало. Начиная от вида и размера, заканчивая тем, что в стадии «малыша» они могут дожить до 20 лет. А превращаться во взрослую версию себя, как гусеницам в бабочку, им вовсе необязательно.

Евгений получил питомца в подарок. Владелец – научный уфолог и личный инопланетянин пришелся хозяину по душе. И в уходе неприхотлив.

«Он питается разными насекомыми. Самое его излюбленное лакомство – поймать какую-нибудь жирнющую белорусскую муху. Его нужно кормить раз в три дня. То есть, можно вообще уехать куда-нибудь на неделю, и всего лишь кто-нибудь придет среди недели, его один раз покормит, и все нормально. Самое главное для аксолотлей – соблюсти температурный режим. Вода должна быть градусов, ну в идеале 20, не теплее», – рассказал владелец аксолотля Евгений Шапошников.

А Светлана Ашурова выбрала питомца поактивнее. Любимое занятие хорька Юкки –зарыться в покрывало или забраться под кровать. Любопытный малыш проскользнет куда угодно, только успевай уследить, шутит хозяйка. В распоряжении питомца комната с тоннелями, игрушками и гамаками.

«Все нижние полки, где-то какие-то вещи, просто пришлось все убрать, потому что это как маленький ребенок. И у него есть какая-то слабость и тяга к резиновым игрушкам. Вот пульт, только думаю, где пульт? А он взял и побежал. Это для них чревато: он может накушаться резины и будет закупорка, поэтому тут глаз да глаз, как за маленьким ребенком», – поделилась владелица хорька Светлана Ашурова.