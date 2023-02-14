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Президент Беларуси и генсек ОДКБ обсудили планы работы организации на 2023 год
14.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко назвал главные принципы председательства Беларуси в ОДКБ и призвал действовать сообща. Президент провел встречу с генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности. Имангали Тасмагамбетов в должности с января, сообщает «МИР 24».
Акцент в этом году будет сделан на укрепление отношений и солидарности государств-участниц ОДКБ, а также на систему реагирования на угрозы.
Беларусь
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Акцент будет сделан на укрепление отношений и солидарности государств-участниц ОДКБ.
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