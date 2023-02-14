Президент Беларуси и генсек ОДКБ обсудили планы работы организации на 2023 год

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко назвал главные принципы председательства Беларуси в ОДКБ и призвал действовать сообща. Президент провел встречу с генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности. Имангали Тасмагамбетов в должности с января, сообщает «МИР 24».

«Мы рискнули в свое председательство в программу записать, попробовать решить вот эти проблемы, которые у нас существуют. Особенно пограничные, на границах государств-членов ОДКБ. Вместе всегда проще и легче. Никто не толкает государства действовать вопреки своим национальным интересам, но компромиссы нам придется находить. Хотя в ОДКБ мы уже давно их нашли и действуем как единая организация», – отметил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Акцент в этом году будет сделан на укрепление отношений и солидарности государств-участниц ОДКБ, а также на систему реагирования на угрозы.

«В целях укрепления существующих возможностей в военной сфере предусмотрены практические шаги. На территории Беларуси в этом году планируются три учения «Взаимодействие», «Эшелон» и «Поиск», – сказал генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.