|
В Беларуси радио «МИР» можно услышать на новом радиоплеере
14.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси запустили отечественный радиоплеер. Теперь слушать музыку, программы и новости можно в одном мобильном приложении или на сайте, нужен только интернет, передает «МИР 24».
На платформе 31 белорусская радиостанция. Таким образом разработчики привлекают внимание молодежи. Интерфейс удобный и интуитивно понятный, уверены создатели. Расширять свою аудиторию с помощью радиоплеера будет и радио «МИР» в Беларуси.
«Имеем, конечно, отклики пользователей. Люди в первую очередь ценят то, что радиоплеер дает высокое качество сигнала. У нас есть перспективы по развитию радиоплеера, мы хотели бы, чтобы там появилась обратная связь со слушательской аудиторией», – сказал генеральный продюсер Белорусского радио Антон Васюкевич.
«Нас и так, конечно, слушают за рубежом, но вот эта площадка позволит расширить этот сегмент зарубежной аудитории, очень хотелось бы. По данным исследований, люди предпочитают слушать одну две радиостанции, а вот, когда ты заходишь на платформу и там все радиостанции, таким образом этот ресурс привлекает тот сегмент, который до этого не слушал радиостанции», – отметила главный редактор радиостанции «МИР» в Беларуси Ирина Мартьянова.
Радио «МИР» в Беларуси сегодня презентовало новые проекты к Году мира и созидания. Таким 2023-й объявил президент страны. Поэтому команда мирового радио будет еще больше общаться со слушателями вживую. С концертами и подарками посетит более десяти городов Беларуси. Сезон таких путешествий откроют уже весной.
Белорусская аудитория услышит в эфире радио «МИР» и новые программы. Например, проект «Так звучит мир», создают ее вместе с российскими коллегами. Слушателям расскажут о музыкальных особенностях стран Содружества.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Слушать музыку, программы и новости можно в одном мобильном приложении или на сайте.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)