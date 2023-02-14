В Беларуси радио «МИР» можно услышать на новом радиоплеере

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси запустили отечественный радиоплеер. Теперь слушать музыку, программы и новости можно в одном мобильном приложении или на сайте, нужен только интернет, передает «МИР 24».

На платформе 31 белорусская радиостанция. Таким образом разработчики привлекают внимание молодежи. Интерфейс удобный и интуитивно понятный, уверены создатели. Расширять свою аудиторию с помощью радиоплеера будет и радио «МИР» в Беларуси.