ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси радио «МИР» можно услышать на новом радиоплеере

14.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси запустили отечественный радиоплеер. Теперь слушать музыку, программы и новости можно в одном мобильном приложении или на сайте, нужен только интернет, передает «МИР 24».

На платформе 31 белорусская радиостанция. Таким образом разработчики привлекают внимание молодежи. Интерфейс удобный и интуитивно понятный, уверены создатели. Расширять свою аудиторию с помощью радиоплеера будет и радио «МИР» в Беларуси.

10 фактов о «МИРе»: правда или ложь?

Угадайте, какие факты – правда, а что мы придумали


«Имеем, конечно, отклики пользователей. Люди в первую очередь ценят то, что радиоплеер дает высокое качество сигнала. У нас есть перспективы по развитию радиоплеера, мы хотели бы, чтобы там появилась обратная связь со слушательской аудиторией», – сказал генеральный продюсер Белорусского радио Антон Васюкевич.

«Нас и так, конечно, слушают за рубежом, но вот эта площадка позволит расширить этот сегмент зарубежной аудитории, очень хотелось бы. По данным исследований, люди предпочитают слушать одну две радиостанции, а вот, когда ты заходишь на платформу и там все радиостанции, таким образом этот ресурс привлекает тот сегмент, который до этого не слушал радиостанции», – отметила главный редактор радиостанции «МИР» в Беларуси Ирина Мартьянова.

Радио «МИР» в Беларуси сегодня презентовало новые проекты к Году мира и созидания. Таким 2023-й объявил президент страны. Поэтому команда мирового радио будет еще больше общаться со слушателями вживую. С концертами и подарками посетит более десяти городов Беларуси. Сезон таких путешествий откроют уже весной.

Белорусская аудитория услышит в эфире радио «МИР» и новые программы. Например, проект «Так звучит мир», создают ее вместе с российскими коллегами. Слушателям расскажут о музыкальных особенностях стран Содружества.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Слушать музыку, программы и новости можно в одном мобильном приложении или на сайте.
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Беларуси и генсек ОДКБ обсудили планы работы организации на 2023 год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.02.2023
Mir24.TV Belarus
14.02.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика