5 хороших сериалов о любви… к своему делу

Источник материала: ProBusiness



Фото: shkolazhizni.ru

«Найди себе дело по душе, тогда не придется работать ни дня в своей жизни» — эту фразу часто повторяют бизнес-тренеры и наставники. И действительно, если по-настоящему любить то, чем занимаетесь, намного проще находить вдохновение и силы на достижение целей. Поэтому 14 февраля «Про бизнес» вместе с видеосервисом VOKA объявляет днем любви… к своему делу. И вот 5 действительно хороших сериалов об этом.





Биографический сериал рассказывает о жизни Джулии Чайлд, которая прославилась как ведущая революционного кулинарного шоу «Французский шеф-повар». Но до этого женщина работала в американской разведке. Так, казалось бы, стереотипный сериал о женщине на кухне превращается в историю сильной женщины, иконы феминизма и талантливой телеведущей. И любовь к кулинарии ничуть не убавляет силы и смелости главной героини.

Шоу «Французский шеф-повар» стартовало в 1960-е годы. Джулия, в отличие от многих других ведущих, задалась целью — показать женщинам, как готовить вкусно, но при этом быстро, экономя свои силы и время. Главная героиня не скрывает — она обожает готовить, но понимает, как много ресурсов это требует от тысяч хозяек, у которых полно других забот. Поэтому она решает использовать свой талант превращать изысканные рецепты французской кухни в быстрые в приготовлении блюда, которые по плечу даже не самым искусным в готовке.

Этот сериал рассказывает о том, как научиться вдохновлять других своим делом. А также о том, как можно применять свой талант так, чтобы он был востребован и полезен для других людей.





Представьте, что вам удалось создать нечто инновационное — технологию, которая способна принести пользу миллионам людей на планете. Например, уникальный алгоритм компрессии данных, который позволил бы передавать информацию в сотни раз быстрее. Историю таких уникальных разработчиков рассказывает сериал «Кремниевая Долина». Не зря говорят, что айтишники — новые рок-звезды.

Это сериал о компании гиков, которые влюблены в то, что делают. Деньги, слава, статус — все это для них гораздо менее значимое, чем стремление довести дело до конца и создать нечто прорывное и принципиально новое. Изменить цифровой мир — вот чего хочет каждый из них. И именно эта одержимость своим делом, несмотря на происки конкурентов, бюрократические препоны, нехватку денег и часов в сутках, и становится главным двигателем всего проекта, который получает название «Крысолов».

Сериал «Кремниевая долина» долгое время был на волне популярности — получил 5 прайм-тайм премий «Эмми» и множество других наград и престижных номинаций. Он превратил айтишников в глазах аудитории из странноватых компьютерщиков в супергероев будущего. Но главное — сериал учит любить то, что делаешь, не жертвовать своим детищем, несмотря ни на что.





Fashion-индустрия — пристанище многих талантливых людей, которые по-настоящему влюблены в свое дело. Сериал рассказывает о двух начинающих предпринимателях, которые мечтают пробиться на вершину модного Олимпа и завоевать успех на главных подиумах мира. В планах парней — создать собственную компанию по изготовлению и продаже джинсов. Но чтобы это случилось, нужен стартовый капитал — т.е. придется найти способ заработать денег.

Кто сказал, что зарабатывать нужно, изменяя своей главной любви — моде? Именно поэтому предприниматели перебиваются подработками и торгуют вещами модных брендов. Правда, нелегально… К сожалению, такая работа не приносит достаточно денег. Поэтому они решаются взять в долг у местного криминального авторитета.

Сериал рассказывает о той самой «американской мечте» и следованию к ней. Несмотря на авантюры главных героев и множество курьезных происшествий, которые случаются с ними на пути, главное — добиться своего и преуспеть в своем деле. Если вам не хватает веры в себя, такой сериал отлично подойдет, чтобы развеять все сомнения.





Пожалуй, именно в медицине особенно важно по-настоящему любить то, чем занимаешься. О таком враче идет речь в этом сериале. Сэм — талантливый кардиохирург и дочь именитого врача. Когда отец впадает в кому, именно ей доверяют в управление хирургическое отделение больницы. Девушка вступает в должность с твердым намерением исцелять людей, но выясняет, что бюрократические порядки ограничивают большую часть ее возможностей как медика.

Сэм начинает разбираться с проблемами в отделении, которые накопились за годы работы ее отца. У девушки отлично получается: ее принимают другие врачи, она понемногу завоевывает авторитет в их глазах. И вдруг… отец приходит в себя.

Одновременно с радостью Сэм испытывает тяжелое разочарование. Все ее усилия по управлению отделением и исправлению ошибок — впустую. Ведь отец уже с первого дня в сознании требует вернуть его на заслуженный пост. Сериал «Хорошая Сэм» рассказывает историю борьбы за любимую работу, за сердца подчиненных и, конечно, за жизни пациентов.

Сериал полезен тем, кто любит свою работу, но иногда не находит сил за нее бороться. Он напоминает о том, как решение руководителя может влиять на благополучие и настроение подчиненных, на качество жизни пациентов-клиентов и имидж всего учреждения. Всем руководителям и управляющим будет полезно учесть такой опыт в своей работе.





Джейсон Булл обожает юриспруденцию. Многим любовь его жизни показалась бы скучным и утомительным копанием в бумагах. Но для героя сериала — это настоящая авантюра и постоянные американские горки. Джейсон управляет успешной фирмой судебного консалтинга. От клиентов нет отбоя, потому что Булл знает свое дело. Может показаться, что он нечист на руку, но все эти успехи — результат научного подхода и интуиции.

Булл и его команда обожают составлять десятки различных сценариев судебного процесса. А еще изучают профиль каждого присяжного. И затем готовят оптимальные аргументы для убеждения в невиновности своих клиентов.

Сериал напоминает о том, что нет ничего невозможного, любой цели можно достичь, если грамотно проработать все варианты развития событий. Если у вас уже есть любимое дело, добиться в нем успеха — лишь вопрос упорства и уверенности в своих силах.

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