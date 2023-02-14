Мезенцев: Открытость в отношениях Москвы и Минска – фундамент дальнейшего движения вперед

«Все 26 протокольных решений, которые мы приняли в ушедшем году на четырех заседаниях, – это важнейший индикатор того, что деловитость в отношениях, открытость, искренность сегодня есть реальный фундамент дальнейшего движения вперед, к конечной реализации тех исторических решений, которые президент России и президент Беларуси приняли 4 ноября 2021 года», – сказал он, отметив, что лидеры государств интеграционной повестке уделяют много внимания. «Это для нас посыл работать еще более содержательно», – подчеркнул Мезенцев.

Он также обратил внимание, что проходящее во вторник заседание в Минске впервые за несколько лет проводится в очном формате.