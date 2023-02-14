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Мезенцев: Открытость в отношениях Москвы и Минска – фундамент дальнейшего движения вперед

14.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Открытость и искренность в обсуждении Минском и Москвой вопросов экономического сотрудничества заложили прочную основу для успешной реализации союзных программ по интеграции. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев на заседании Группы высокого уровня союзного совмина в Минске.

«Все 26 протокольных решений, которые мы приняли в ушедшем году на четырех заседаниях, – это важнейший индикатор того, что деловитость в отношениях, открытость, искренность сегодня есть реальный фундамент дальнейшего движения вперед, к конечной реализации тех исторических решений, которые президент России и президент Беларуси приняли 4 ноября 2021 года», – сказал он, отметив, что лидеры государств интеграционной повестке уделяют много внимания. «Это для нас посыл работать еще более содержательно», – подчеркнул Мезенцев.

Он также обратил внимание, что проходящее во вторник заседание в Минске впервые за несколько лет проводится в очном формате.

В ноябре 2021 года президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению интеграции, среди них – создание объединенных отраслевых рынков, рост объема транспортных услуг, реализация согласованной финансовой, налоговой, кредитной, ценовой, торговой политики, а также повышение уровня социальных гарантий для граждан двух стран.



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Теги: Минск
 
 
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Об этом госсекретарь Союзного государства Беларуси и России заявил на заседании Группы высокого уровня союзного совмина в Минске.
 
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