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Военные медики из Беларуси отправились для оказания помощи пострадавшим в Сирию
14.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Медицинский отряд специального назначения вооруженных сил Беларуси в составе 45 человек направился в Сирию, чтобы оказать помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения, передает агентство
На территории Сирии белорусские специалисты развернут военно-полевой госпиталь. Он будет включать в себя приемное отделение, операционную, а также диагностическое и отделение реанимации. В Сирии будут работать хирурги, терапевты, анестезиологи-реаниматологи.
9 февраля в зону землетрясения в Турции направился
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Речь идет о подразделении армии, которое занимается медицинским обеспечением мероприятий боевой подготовки. В составе группы 45 человек.
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