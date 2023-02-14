Военные медики из Беларуси отправились для оказания помощи пострадавшим в Сирию

На территории Сирии белорусские специалисты развернут военно-полевой госпиталь. Он будет включать в себя приемное отделение, операционную, а также диагностическое и отделение реанимации. В Сирии будут работать хирурги, терапевты, анестезиологи-реаниматологи.

9 февраля в зону землетрясения в Турции направился белорусский специальный отряд «Зубр».