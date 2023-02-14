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Военные медики из Беларуси отправились для оказания помощи пострадавшим в Сирию

14.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Медицинский отряд специального назначения вооруженных сил Беларуси в составе 45 человек направился в Сирию, чтобы оказать помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения, передает агентство БЕЛТА.

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Речь идет о подразделении армии, которое занимается медицинским обеспечением мероприятий боевой подготовки. Когда военным медикам поступает задача, они в течение суток готовы выдвинуться в очаги гуманитарных катастроф в любой точке мира.

На территории Сирии белорусские специалисты развернут военно-полевой госпиталь. Он будет включать в себя приемное отделение, операционную, а также диагностическое и отделение реанимации. В Сирии будут работать хирурги, терапевты, анестезиологи-реаниматологи.

9 февраля в зону землетрясения в Турции направился белорусский специальный отряд «Зубр».



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Речь идет о подразделении армии, которое занимается медицинским обеспечением мероприятий боевой подготовки. В составе группы 45 человек.
 
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