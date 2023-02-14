Перспективы сотрудничества обсудили посол Беларуси в России и губернатор Калужской области

Одно из наиболее перспективных направлений сотрудничества – строительство. В Калужской области реализуются самые различные проекты.

«Количество программ, в которых вы участвуете, и федеральных, и региональных в сфере строительства, тоже поражает: от жилья до дорог на любой вкус и кошелек. Буду рад, если где-то на строительстве новых объектов: гребной канал, биатлонный стадион – белорусы смогут быть полезны и смогут поучаствовать», – сказал Дмитрий Крутой.

Более 200 тысяч квадратных метров уже построено и еще 60 тысяч – в стадии строительства. Это целые микрорайоны в Калуге, Обнинске и Балабаново. Вместе с домами появились сады и школы на 8 000 учеников.

«Растет наш взаимный товарооборот. За прошлый год он увеличился почти наполовину. Это почти треть всей торговли региона со странами СНГ. Мы заинтересованы в расширении инвестиционного сотрудничества, в расширении партнерства», – сказал Шапша.

А это индустриальный парк «Ворсино». Контейнерные грузы отсюда доставляются в порты Китая за 14 дней. Мультимодальный транспортный хаб впечатлил белорусского посла.

«У нас созданы отдельные компании, и для того, чтобы они не начинали все заново, есть опыт Калужской области, где очень крупные проекты уже реализованы, и они будут развиваться. И мы сейчас изучим возможности быстрой кооперации, встраивания», – отметил Крутой.

Тему строительства Владислав Шапша обсудил и с мэром Обнинска. В этом городе белорусские специалисты уже завершают возведение жилого комплекса.