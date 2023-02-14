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Перспективы сотрудничества обсудили посол Беларуси в России и губернатор Калужской области
14.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой посетил с рабочим визитом Калужскую область. В деловом центре особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» состоялась презентация экономического и инвестиционного потенциала региона, рассказывает корреспондент «МИР 24» Игорь Мосунов.
Послу Беларуси в России и губернатору Калужской области обсудить есть что. На встрече Дмитрий Крутой и Владислав Шапша в первую очередь говорили о перспективах развития сотрудничества и совместных проектах по импортозамещению.
Одно из наиболее перспективных направлений сотрудничества – строительство. В Калужской области реализуются самые различные проекты.
«Количество программ, в которых вы участвуете, и федеральных, и региональных в сфере строительства, тоже поражает: от жилья до дорог на любой вкус и кошелек. Буду рад, если где-то на строительстве новых объектов: гребной канал, биатлонный стадион – белорусы смогут быть полезны и смогут поучаствовать», – сказал Дмитрий Крутой.
Более 200 тысяч квадратных метров уже построено и еще 60 тысяч – в стадии строительства. Это целые микрорайоны в Калуге, Обнинске и Балабаново. Вместе с домами появились сады и школы на 8 000 учеников.
А это индустриальный парк «Ворсино». Контейнерные грузы отсюда доставляются в порты Китая за 14 дней. Мультимодальный транспортный хаб впечатлил белорусского посла.
Тему строительства Владислав Шапша обсудил и с мэром Обнинска. В этом городе белорусские специалисты уже завершают возведение жилого комплекса.
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Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой посетил с рабочим визитом Калужскую область.
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