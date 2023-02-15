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Лукашенко потребовал от членов правительства тщательнее прорабатывать важные решения

15.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко раскритиковал ряд предложений по экономическим вопросам. Президент Беларуси резюмировал: важные решения не проработаны, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Время зарабатывать, а не просить. Президент уверен: в условиях санкций нужно искать новые рынки и производить востребованную продукцию. Техника Минского автозавода продается. Но рассчитываются за нее не всегда вовремя. Дебиторская задолженность почти равна долгам по кредитам.

Президент поручил Минфину составить реальный график погашения долга и учесть госинтересы, а не только потребности предприятия. Забраковал Александр Лукашенко и предложение по убыточным сельхозорганизациям. Их присоединяют к госпредприятиям. Схема работает. Но правительство предлагает заводам-покровителям предоставлять и льготы. Президент требует индивидуального подхода.

«Мы имеем 8 миллиардов дохода в прошлом году от продовольствия, потому что мы в руках держали сельское хозяйство и модернизировали его. Дисциплину наводили. «Наверное» не бывает, когда мы речь ведем о ценнейшем продукте в нашей стране, когда речь идет о земельных угодьях и ресурсах. Собственность, деньги и власть – три кита. Это главное в любой стране. Вы пришли у меня просить чохом принять решение, а в развитии этого у вас даже нет, кого к кому вы завтра будете присоединять», – заявил Лукашенко.

Еще одна инициатива Совмина и снова президентская критика. Правительство предлагает расширить функции центров по обслуживанию бюджетных организаций. С 2020-го года бухгалтерию, закупки, техобслуживание нескольких госучреждений района контролирует один центр. Лукашенко поставил под сомнение эффект от такой работы. Структуры не должны дублировать функции других организаций, а подчиняться местным органам власти.

«Запланируйте мне поездку в один из районов. Не дай Бог, я поеду в райисполком и увижу там хоть одну закорючку не так. Начинаем хомутать на то, что еще не отработано. Вот так вот выпихивать на президента направление деятельности в целой стране. Пора уже не формально подходить к этому вопросу. Разбирайтесь и потом уже вносите предложение, чтобы это было жестко выстроено под исполком», – распорядился Александр Лукашенко.

Разобраться президент поручил и с системой финансирования театров. Позиция Лукашенко – 50 на 50. Правительство предлагает еще добавить дотации на коммунальные услуги, техобслуживание зданий.

«Благоустройство территорий. Деревья буду садить за вас! И ремонт оборудования и транспорта. С какого бодуна, объясните мне? Разве театр будет переживать по поводу какого-то транспорта, оборудования? Это же заплатят из бюджета! Мы же договорились: есть театр. Половину заработали, вот ломятся люди прямо на эту постановку, платят бешеные деньги за билеты, получили огромную сумму денег, миллион долларов, с бюджета получите еще миллион. Что еще надо?» – сказал президент.

Президент подытожил: нужно учиться зарабатывать и экономить, поэтому отношение к бюджетным средствам не должно быть поверхностным. Правительству предстоит работа над ошибками.

Документы президент потребовал проработать более детально, в том числе и на уровне местных властей.



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Правительству предстоит работа над ошибками. Документы президент потребовал проработать более детально, в том числе и на уровне местных властей.
 
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