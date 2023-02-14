Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко раскритиковал ряд предложений Совмина по экономическим вопросам. Не поддержал президент инициативу правительства по присоединению убыточных хозяйств к успешным предприятиям, сообщает «МИР 24».

Раньше механизм работал. Но теперь предлагается предоставлять таким инвесторам льготы. Претензии Александра Лукашенко: документы не проработаны, подход ко всем случаям общий.

«Мы имеем 8 миллиардов доход в прошлом году от продовольствия, потому что мы в руках держали сельское хозяйство и модернизировали его. Дисциплину наводили. «Наверное» не бывает, когда мы речь ведем о ценнейшем продукте в нашей стране, когда речь идет о земельных угодьях и ресурсах», – сказал белорусский лидер.