О мой год: важные тренды в SEO, которые помогут повысить эффективность сайта для бизнеса в 2023-м

Источник материала: ProBusiness





О трудностях прошедшего 2022 года не высказался только ленивый. Не затрагивая особенности работы в турбулентные времена, зафиксируем главные показатели SEO, над которыми трудились специалисты сектора. Это поможет понять, над чем стоит поработать бизнесу в 2023-м году, чтобы сайт был эффективным и хорошо продавал. Экспертными выводами делится с «Про бизнес» основатель digital-агентства Akudinov.top Александр Кудинов.

Александр Кудинов

Основатель digital-агентства Akudinov.top

Коротко о трендах SEO 2022 года

— На первых позициях при работе над сайтом в прошлом году закрепились поведенческие факторы, которые важны не только для оптимизации электронного ресурса, но и для бизнеса в целом. Этот показатель направлен на выполнение двух главных задач: вовлекать и продавать.

На втором месте по заморочкам прошлого года — мобильная версия сайта. С каждым годом мобильная версия становится все более доминирующей: пользуясь смартфоном, вашему клиенту должно быть интуитивно просто посещать сайт, комфортно с точки зрения юзабилити и приятно, если говорить об интерфейсе.





И, наконец, технические факторы. Главная задача технической оптимизации — сделать ваш сайт доступнее для индексации поисковыми роботами. Чтобы сайт занял высокие позиции в выдаче, просто обеспечить качественный контент, наполненный ключевыми словами и анкорными ссылками, недостаточно. Важно проработать его по ключевым элементам (высокая скорость загрузки, устранение дублей, наличие страницы «404» и т.п.), которые и составляют техническую оптимизацию.

Какие тренды SEO ждут нас в 2023 году

Логично переходят в 2023-й все вышеперечисленные тренды — эти показатели постепенно превращаются в базу, над которой нужно задуматься в первую очередь при создании или оптимизации сайта. К ним я добавлю еще несколько важных тенденций.

Четкая и разнообразная товарная матрица для направления e-commerce, семантический индекс — мощный инструмент улучшения качества поиска. Он предполагает создание коммерческих страниц для сбора низкочастотных запросов.





Несомненно, важна ценность контента — чем качественнее содержание, тем эффективнее работает сайт. Здесь же стоит отметить наиболее актуальный дизайн — лаконичный, чистый, без пестрящих элементов и перегруза.

Следует поработать и над скоростью загрузки страниц, иначе пользователи могут просто покинуть сайт, не проведя на нем и минуты, а также над удобной навигацией по разделам. Главные показатели хорошего сайта — дружелюбный и понятный интерфейс, отлично проработанный UX (пользовательский опыт) и в целом удобство для пользователя по всем параметрам.

Советы для эффективной работы сайта

1. Постарайтесь обезопаситься от взломов. Сегодня это особенно важно, ведь 2022-й был просто годом атак и показал, что без защиты вы потеряете все.

2. Наймите отдельную команду или человека, который будет отвечать за сайт. Не только, чтобы мгновенно реагировать на технические баги, но и для регулярной смены паролей всех аккаунтов, своевременной установки антивируса, закрытия доступа к подозрительным сайтам, на которых может быть вредоносное ПО, обновления версии CMS и остальных приложений на сайте и прочих задач.

3. Упрощайте корзину и оформление заказа. Простой и приятный способ оформления заказа напрямую влияет на решение о покупке и улучшает пользовательский опыт вашего клиента. В идеале — предложить несколько способов оплаты на выбор и подключить оплату по QR-коду или FacePay.

4. Расширяйте семантический индекс. Нужно стараться улучшать точность поисковых запросов и увеличивать количество информационных источников, чтобы повышать точность предложений, предоставляемых алгоритмами на основе семантики.

5. Проводите A/B-тестирования. Это метод для исследования эффективности рекламных кампаний, элементов дизайна, описаний, ценового предложения и прочего — результаты помогают повысить качество юзабилити, маркетинговых стратегий и работы сайта в целом.

6. Расширяйте товарную матрицу при необходимости. Более широкий выбор товаров — всегда хорошо. Это не только поможет увеличить прибыль, но и сделать сайт конкурентоспособным.

7. Проверяйте лидмагниты. Нужно постоянно проверять формы оформления заказов — часто заявки теряются из-за того, что они просто «отваливаются». Следует проверять не только саму форму, но и тестировать интерактивные элементы, разметку, то, как данные заполняются и отправляются.

8. Следите за метрикой, целями и «Вебвизором». Улучшайте поведенческие факторы. Самые важные метрики для любого сайта: скорость загрузки страниц, трафик, конверсия, время, проведенное на сайте, и достижение цели. Выяснить проблемы, которые возникают у пользователя на вашем сайте, поможет «Вебвизор».