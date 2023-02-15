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О чем пишут мировые СМИ: последствия шторма в Новой Зеландии и неопознанные объекты над Америкой

15.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Четыре человека, включая ребенка, погибли в Новой Зеландии из-за шторма «Габриэль». Десять тысяч жителей страны пришлось эвакуировать, сообщает The Guardian. В полицию поступило свыше 1440 заявлений о пропавших без вести людях. В результаты стихии некоторые района Северного острова были отрезаны от цивилизации, электроснабжения и коммуникаций, что затрудняло оказание помощи пострадавшим и оценку ущерба. В регионе продолжаются спасательные операции.

Три неопознанных воздушных объекта, ранее сбитых США, могли быть запущены с благими целями. Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что они могли принадлежать коммерческой или благотворительной организации, сообщает France 24. Объекты были сбиты над Аляской, Канадой и озером Гурон. Президент США Джо Байден распорядился сформировать межведомственную группу для изучения неопознанных воздушных объектов, которые могут представлять угрозу.

Казахстан направит в Турцию 55 тонн дополнительной гуманитарной помощи. Соответствующее поручение дал президент страны Касым-Жомарт Токаев, сообщает «Казахстанская правда». Груз будет включать теплую одежду, зимние палатки, металлические кровати, постельные принадлежности и другие вещи первой необходимости. Гуманитарную помощь отправят авиарейсом в город Газиантеп.

В Беларуси открылась первая симуляционная аптека. Ее организовали на базе Белорусского государственного медицинского университета, сообщает БелТА. Аптека создана для повышения уровня подготовки студентов. Будущие провизоры смогут пройти практику и получить необходимые знания и навыки для дальнейшей работы – в частности, в области производства лекарств. Кроме того, с помощью симуляционной аптеки уже опытные провизоры и фармацевты смогут повысить свою квалификацию.

В Кыргызстане завершили первый тест-драйв технологии 5G. Скорость передачи данных достигла 1690-2000 Мбит/с, скорость приема данных – 105 Мбит/с, пропускная способность возросла до 100% по сравнению с 4G, сообщает «Вечерний Бишкек». 5G обеспечивает более высокую скорость загрузки и выгрузки и позволяет одновременно подключать большее количество устройств. В Минцифры подчеркнули, что новая технология позволяет проводить сложные операции в режиме реального времени, удаленно управлять техникой, обеспечить трансляцию мероприятий с эффекторм виртуальной реальности.



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Шторм «Габриэль» в Новой Зеландии привел к гибели четырех человек, еще более тысячи числятся пропавшими без вести. Неопознанные летающие объекты в США признали...
 
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