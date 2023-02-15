|
О чем пишут мировые СМИ: последствия шторма в Новой Зеландии и неопознанные объекты над Америкой
15.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Четыре человека, включая ребенка, погибли в Новой Зеландии из-за шторма «Габриэль». Десять тысяч жителей страны пришлось эвакуировать, сообщает
Три неопознанных воздушных объекта, ранее сбитых США, могли быть запущены с благими целями. Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что они могли принадлежать коммерческой или благотворительной организации, сообщает
Казахстан направит в Турцию 55 тонн дополнительной гуманитарной помощи. Соответствующее поручение дал президент страны Касым-Жомарт Токаев, сообщает
В Беларуси открылась первая симуляционная аптека. Ее организовали на базе Белорусского государственного медицинского университета, сообщает
В Кыргызстане завершили первый тест-драйв технологии 5G. Скорость передачи данных достигла 1690-2000 Мбит/с, скорость приема данных – 105 Мбит/с, пропускная способность возросла до 100% по сравнению с 4G, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шторм «Габриэль» в Новой Зеландии привел к гибели четырех человек, еще более тысячи числятся пропавшими без вести. Неопознанные летающие объекты в США признали...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)