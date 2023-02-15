О чем пишут мировые СМИ: последствия шторма в Новой Зеландии и неопознанные объекты над Америкой

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Четыре человека, включая ребенка, погибли в Новой Зеландии из-за шторма «Габриэль». Десять тысяч жителей страны пришлось эвакуировать, сообщает The Guardian . В полицию поступило свыше 1440 заявлений о пропавших без вести людях. В результаты стихии некоторые района Северного острова были отрезаны от цивилизации, электроснабжения и коммуникаций, что затрудняло оказание помощи пострадавшим и оценку ущерба. В регионе продолжаются спасательные операции.

Три неопознанных воздушных объекта, ранее сбитых США, могли быть запущены с благими целями. Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что они могли принадлежать коммерческой или благотворительной организации, сообщает France 24 . Объекты были сбиты над Аляской, Канадой и озером Гурон. Президент США Джо Байден распорядился сформировать межведомственную группу для изучения неопознанных воздушных объектов, которые могут представлять угрозу.

Казахстан направит в Турцию 55 тонн дополнительной гуманитарной помощи. Соответствующее поручение дал президент страны Касым-Жомарт Токаев, сообщает «Казахстанская правда» . Груз будет включать теплую одежду, зимние палатки, металлические кровати, постельные принадлежности и другие вещи первой необходимости. Гуманитарную помощь отправят авиарейсом в город Газиантеп.

В Беларуси открылась первая симуляционная аптека. Ее организовали на базе Белорусского государственного медицинского университета, сообщает БелТА . Аптека создана для повышения уровня подготовки студентов. Будущие провизоры смогут пройти практику и получить необходимые знания и навыки для дальнейшей работы – в частности, в области производства лекарств. Кроме того, с помощью симуляционной аптеки уже опытные провизоры и фармацевты смогут повысить свою квалификацию.