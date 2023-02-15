В 2023 году Россия и Беларусь увеличат товарооборот

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Товарооборот Союзного государства в этом году увеличат минимум на 6,5%. Об этом заявили в Минске на встрече Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства, передает телеканал «МИР 24».

Акцент делается на региональную кооперацию. Только за прошлый год делегации из разных областей Беларуси и России встречались более 200 раз. И заключили сотни контрактов на поставки продовольствия, тяжелой и бытовой техники, совместного строительства. Проектов в этом году станет еще больше. А уже завтра подпишут соглашение о единой промышленной политике.

«Мы достигли исторической цифры 50 миллиардов, и на самом деле, просто остаться на этом уровне будет очень сложно, а прирасти еще на 6,5%, как доведено нашим белорусским правительством, будет еще сложнее», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России Дмитрий Крутой.

«Если мы говорим о гармонизации и создании общих рынков, если мы говорим о создании единой экономики, если мы говорим о том, чтобы у белорусских товаропроизводителей был беспрепятственный доступ на российский рынок, то, конечно, нам нужно гармонизировать нашу промышленную политику», – отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук.

У Минска и Москвы согласовано 28 союзных программ. В сфере экономики они уже реализованы на 71%. Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал ускорить этот процесс .

Всего участники группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства обсудили около 20 вопросов.