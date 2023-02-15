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В 2023 году Россия и Беларусь увеличат товарооборот
15.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Товарооборот Союзного государства в этом году увеличат минимум на 6,5%. Об этом заявили в Минске на встрече Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства, передает телеканал «МИР 24».
Акцент делается на региональную кооперацию. Только за прошлый год делегации из разных областей Беларуси и России встречались более 200 раз. И заключили сотни контрактов на поставки продовольствия, тяжелой и бытовой техники, совместного строительства. Проектов в этом году станет еще больше. А уже завтра подпишут соглашение о единой промышленной политике.
«Мы достигли исторической цифры 50 миллиардов, и на самом деле, просто остаться на этом уровне будет очень сложно, а прирасти еще на 6,5%, как доведено нашим белорусским правительством, будет еще сложнее», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России Дмитрий Крутой.
У Минска и Москвы согласовано 28 союзных программ. В сфере экономики они уже реализованы на 71%. Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко
Всего участники группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства обсудили около 20 вопросов.
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В прошлом году стороны заключили сотни контрактов на поставки продовольствия, тяжелой и бытовой техники, совместного строительства.
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