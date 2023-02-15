Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь направила в Сирию группу военных медиков, передает телеканал «МИР 24».

«В составе медицинского отряда специального назначения будут присутствовать специалисты хирургического и терапевтического профиля, а также анестезиологи-реаниматологи. Будем разворачивать военно-полевой госпиталь. В нем будут развернуты приемное, операционное, госпитальное и диагностическое отделения, а также отделение с койкой реанимации и отдельно пункт хозяйственного довольствия», – сообщил начальник медотряда спецназначения главного военного клинического медцентра ВС Беларуси Андрей Гуринович.

В зону бедствия вылетел военный самолет. На борту 45 человек из медотряда спецназначения. С собой везут препараты, оборудование для полевого госпиталя. Его планируют развернуть в течение суток.