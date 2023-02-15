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Беларусь направила в Сирию группу военных медиков

15.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь направила в Сирию группу военных медиков, передает телеканал «МИР 24».

«В составе медицинского отряда специального назначения будут присутствовать специалисты хирургического и терапевтического профиля, а также анестезиологи-реаниматологи. Будем разворачивать военно-полевой госпиталь. В нем будут развернуты приемное, операционное, госпитальное и диагностическое отделения, а также отделение с койкой реанимации и отдельно пункт хозяйственного довольствия», – сообщил начальник медотряда спецназначения главного военного клинического медцентра ВС Беларуси Андрей Гуринович.

В зону бедствия вылетел военный самолет. На борту 45 человек из медотряда спецназначения. С собой везут препараты, оборудование для полевого госпиталя. Его планируют развернуть в течение суток.

За последние несколько дней это уже второй самолет из Беларуси в Сирию. В зону землетрясения уже доставили 25 тонн гуманитарного груза.



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Они взяли с собой препараты и оборудование для полевого госпиталя.
 
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