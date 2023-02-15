|
Беларусь направила в Сирию группу военных медиков
15.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь направила в Сирию группу военных медиков, передает телеканал «МИР 24».
«В составе медицинского отряда специального назначения будут присутствовать специалисты хирургического и терапевтического профиля, а также анестезиологи-реаниматологи. Будем разворачивать военно-полевой госпиталь. В нем будут развернуты приемное, операционное, госпитальное и диагностическое отделения, а также отделение с койкой реанимации и отдельно пункт хозяйственного довольствия», – сообщил начальник медотряда спецназначения главного военного клинического медцентра ВС Беларуси Андрей Гуринович.
В зону бедствия вылетел военный самолет. На борту 45 человек из медотряда спецназначения. С собой везут препараты, оборудование для полевого госпиталя. Его планируют развернуть в течение суток.
За последние несколько дней это уже
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они взяли с собой препараты и оборудование для полевого госпиталя.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)