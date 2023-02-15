«Тайный пассажир»: инспекторы ГАИ и налоговики проверяют водителей такси в Минске

За отсутствие в автомобиле таксометра – штраф до семи тысяч 400 белорусских рублей. Это почти 125 тысяч российских. Если счетчик в машине все же стоит, но не работает, наказание другое.

«В случае, если таксометр в автомобиле имеется, но водитель по каким-то причинам принял денежные средства без таксометра, за это грозит ответственность до 30-ти базовых величин», – отметил начальник отдела оперативных мероприятий №1 инспекции министерства по налогам и сборам Беларуси Сергей Добровольский.

Это 1100 белорусских или чуть больше 29 тысяч российских рублей. Самые частые нарушения – посадка пассажиров со стороны проезжей части и остановка в неположенном месте. Попадаются и те, кто ездит без прав или на неисправном автомобиле.

«Автомобили такси должны проходить технический осмотр не реже двух раз в год. В ходе патрулирования городских улиц и при необходимости, либо нарушении правил дорожного движения такими водителями, сотрудники Госавтоинспекции вправе в потоке остановить данный вид транспорта для проверки», – пояснил начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ Минска Артем Нехай.