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«Тайный пассажир»: инспекторы ГАИ и налоговики проверяют водителей такси в Минске

15.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске сотрудники Госавтоинспекции и налоговой службы вышли в рейд по таксистам – операция «Тайный пассажир». Вместе с ними отправилась и корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Сотрудники налоговой, словно обычные клиенты, ловят такси. Останавливают почти каждое. Смотрят, есть ли на приборной панели таксометр и терминал. За оплату наличными водитель должен выдавать чек. Но такой порядок часто не соблюдают, как и этот таксист.

Беспилотники на дорогах Москвы

Как будут работать такси без водителей?
- Сергей Михайлович, покажите, пожалуйста, вашу историю заказов в приложении.
- Могу и не показывать.
- Не хотите нам показывать, да?
- Могу и не показывать.
- Можете, а может, давайте покажем? Или все-таки работаете за наличные? Возьмем с вас объяснение, проведем с вашей организацией профилактическую беседу.

За отсутствие в автомобиле таксометра – штраф до семи тысяч 400 белорусских рублей. Это почти 125 тысяч российских. Если счетчик в машине все же стоит, но не работает, наказание другое.

«В случае, если таксометр в автомобиле имеется, но водитель по каким-то причинам принял денежные средства без таксометра, за это грозит ответственность до 30-ти базовых величин», – отметил начальник отдела оперативных мероприятий №1 инспекции министерства по налогам и сборам Беларуси Сергей Добровольский.

Это 1100 белорусских или чуть больше 29 тысяч российских рублей. Самые частые нарушения – посадка пассажиров со стороны проезжей части и остановка в неположенном месте. Попадаются и те, кто ездит без прав или на неисправном автомобиле.

«Автомобили такси должны проходить технический осмотр не реже двух раз в год. В ходе патрулирования городских улиц и при необходимости, либо нарушении правил дорожного движения такими водителями, сотрудники Госавтоинспекции вправе в потоке остановить данный вид транспорта для проверки», – пояснил начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ Минска Артем Нехай.

Сегодня каждый второй взрослый белорус пользуется такси. В Минске десятки компаний-перевозчиков, в которых работают тысячи водителей, и каждый по-своему борется за клиента.



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Теги: Минск
 
 
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