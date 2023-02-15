Погода в СНГ: в Казахстан пришел атлантический циклон, в Кыргызстане временное потепление

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня в Москве облачно, местами небольшой снег, гололедица и четыре градуса мороза. Синоптики говорят: погода в российской столице вернется к февральской норме уже в этот четверг. Пока же больше соответствует второй декаде марта. А какие прогнозы дают жителям стран Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».

КАЗАХСТАН

На юге дожди, на севере и в горах – снег. В Казахстан пришел атлантический циклон. Холоднее всего на востоке страны, ночью столбики термометров опустятся ниже минус 20. Как выжить в лесу при таком морозе, напомнили местные спасатели. По легенде учений, мужчина на снегоходе попал под лавину. Уцелел, но заблудился. Для Восточного Казахстана ситуация вполне вероятна, здесь сохраняется угроза схода снежных масс. Первый и главный совет – сделать укрытие и развести костер.



«Чтобы не попасть в чрезвычайную ситуацию, спасатели советуют не пренебрегать СМС-сообщениями и штормовыми предупреждениями от спасателей, лучше остаться дома и не посещать горы. Совместно с Казселезащитой проведен профилактический спуск лавин. На сегодняшний день с начала зимы спущено порядка 250 тысяч кубов снежной массы», – рассказала пресс-секретарь Департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области Марина Лискова.



КЫРГЫЗСТАН



Плюс два и ни облачка сегодня в Бишкеке. Но синоптики обещают: тепло временное, уже завтра в столице ожидается дождь со снегом. В горной части Иссык-Кульской области зима не сдает позиций. Там днем до 10 градусов мороза.



Накануне в ущелье Каркыра прошла сильная метель. По словам местных жителей, порывы ветра во время бури достигали восьми метров в секунду. Буран повредил крыши трех пристроек. Замело все дороги. Высота снежного покрова составила около 20 сантиметров.



БЕЛАРУСЬ

В Беларуси без осадков. Ветер успокоился. Местами синоптики прогнозируют слабый туман и гололедицу. Столбики термометров поднимутся до плюс пяти градусов. Погода в этом феврале теплая для зимы. В южных регионах страны природа уже оживает. На Полесье зацвели первые подснежники. Еще несколько лет назад эти цветы можно было заметить не раньше марта.



АРМЕНИЯ

В Армению пришли морозы. На севере республики столбики термометров опустились до минус 21-го. Внезапное похолодание может стать причиной плохого урожая.



Из-за теплой погоды в первые месяцы зимы многие аграрии провели обрезку деревьев, хотя обычно делают это в марте. Теперь капризы погоды могут лишить сельчан до 60 процентов плодов. Потепление ожидается лишь к концу февраля.