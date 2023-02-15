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Погода в СНГ: в Казахстан пришел атлантический циклон, в Кыргызстане временное потепление
15.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сегодня в Москве облачно, местами небольшой снег, гололедица и четыре градуса мороза. Синоптики говорят:
КАЗАХСТАН
На юге дожди, на севере и в горах – снег. В Казахстан пришел атлантический циклон. Холоднее всего на востоке страны, ночью столбики термометров опустятся ниже минус 20. Как выжить в лесу при таком морозе, напомнили местные спасатели. По легенде учений, мужчина на снегоходе попал под лавину. Уцелел, но заблудился. Для Восточного Казахстана ситуация вполне вероятна, здесь сохраняется угроза схода снежных масс. Первый и главный совет – сделать укрытие и развести костер.
В Беларуси без осадков. Ветер успокоился. Местами синоптики прогнозируют слабый туман и гололедицу. Столбики термометров поднимутся до плюс пяти градусов. Погода в этом феврале теплая для зимы. В южных регионах страны природа уже оживает. На Полесье зацвели первые подснежники. Еще несколько лет назад эти цветы можно было заметить не раньше марта.
В Армению пришли морозы. На севере республики столбики термометров опустились до минус 21-го. Внезапное похолодание может стать причиной плохого урожая.
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Как выжить в лесу при морозе, напомнили спасатели. Первый и главный совет – сделать укрытие и развести костер.
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