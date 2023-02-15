Беларусь направила гуманитарную помощь в пострадавшую от землетрясения Турцию

В ведомстве добавили, что это уже 81-я по счету акция оказания гуманитарной помощи со стороны Беларуси – с 1999 года республика помогла уже 33 странам.

Турции Беларусь оказывает гуманитарную поддержку уже в третий раз – ранее помощь отправлялась в 1999 и 2011 годах для борьбы с последствиями землетрясений.