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Беларусь направила гуманитарную помощь в пострадавшую от землетрясения Турцию
15.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь направила гуманитарный груз в Турцию, сообщает
В ведомстве добавили, что это уже 81-я по счету акция оказания гуманитарной помощи со стороны Беларуси – с 1999 года республика помогла уже 33 странам.
Турции Беларусь оказывает гуманитарную поддержку уже в третий раз – ранее помощь отправлялась в 1999 и 2011 годах для борьбы с последствиями землетрясений.
Ранее президент РФ Владимир Путин
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Груз, включающий в себя палатки, одеяла, медицинские препараты, средства личной гигиены, детскую одежду, спальные мешки, направился в турецкий Газиантеп.
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