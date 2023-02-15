﻿ Беларусь направила гуманитарную помощь в пострадавшую от землетрясения Турцию. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларусь направила гуманитарную помощь в пострадавшую от землетрясения Турцию

15.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь направила гуманитарный груз в Турцию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы МЧС республики.

«На всех спасателей не хватит»

Очевидцы о трагедии в Турции
«По указанию главы государства МЧС Беларуси совместно с заинтересованными организовало сбор гуманитарной помощи жителям Турции, пострадавшим от землетрясения. Сегодня груз, включающий в себя палатки, одеяла, медицинские препараты, средства личной гигиены, детскую одежду, спальные мешки, направился в турецкий Газиантеп в сопровождении работников МЧС Беларуси на самолете вооруженных сил республики Беларусь», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что это уже 81-я по счету акция оказания гуманитарной помощи со стороны Беларуси – с 1999 года республика помогла уже 33 странам.

Турции Беларусь оказывает гуманитарную поддержку уже в третий раз – ранее помощь отправлялась в 1999 и 2011 годах для борьбы с последствиями землетрясений.

Ранее президент РФ Владимир Путин позитивно оценил действия МЧС России при оказании помощи пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии. Он отметил, что в 2022 году ведомство организовало 35 международных гуманитарных миссий.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Груз, включающий в себя палатки, одеяла, медицинские препараты, средства личной гигиены, детскую одежду, спальные мешки, направился в турецкий Газиантеп.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: в Казахстан пришел атлантический циклон, в Кыргызстане временное потепление
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.02.2023
Mir24.TV Belarus
15.02.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика