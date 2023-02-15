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Ограничение цен и отечественные товары: как в Беларуси сдерживают инфляцию?

15.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы стали покупать больше своих товаров, а инфляция и рост цен на продукты питания замедляются. Об этом заявили в правительстве. Как мониторят стоимость товаров, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Статус покупателя депутат Сергей Дик примеряет на себя каждые выходные. Ходит с женой на центральный рынок столицы. Но сегодня здесь по работе.

«Здесь очень интенсивный товарооборот. Есть широкий выбор и разные ценовые предложения. Допустим, огурцы есть по цене по 7,50, есть по 8,99, есть и больше», –сказал Дик.

Цифры на ценниках могут отличаться в несколько раз. Каждый привлекает покупателей по-своему, но все в пределах, установленных законом. Продавцы в стране теперь играют по четким правилам. Повысить цену товара можно только на фиксированный процент, например на хлеб – на 15%.

«Завод пишет свою цену. Плюс 10% НДС, и мы имеем право 15% поставить своей надбавки. Кондитерка, кексы, пирожные – 40%», – рассказала продавец-администратор Лариса Дедейко.

Уровень инфляции помогает снизить не только законодательное ограничение цен. На топовых местах в магазинах все больше белорусских товаров. Их продавать выгоднее – не нужно платить за логистику.

«К концу года мы приблизимся к заявленной нам норме по продуктовой безопасности: до 95% может дойти смело. Каждый раз обследуем магазины. Я вижу все меньше и меньше импорта, только критический», – отметила исполнительный директор Ассоциации розничных сетей Наталия Шаблинская.

В этом году президент потребовал удержать инфляцию в рамках 7-8%. Пока показатель на уровне 12%.

«Глава государства не говорит о «стоп цене», и это абсолютно правильно. Ведь кругом инфляция не остановилась, она растет. Мы в Беларуси тоже не должны нарушить экономику производителей, импортеров и торговли в целом. Здесь необходимо сбалансированный подход найти», – сказал министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.

Механизм замедления роста цен запущен с начала года. Специалисты ожидают, что первые результаты будут уже в марте.

В прошлом году Министерство антимонопольного регулирования и торговли проверило цены в шести в половиной тысячах торговых объектов. Следить за соблюдением законов продолжат и в 2023-м.



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В этом году президент республики потребовал удержать инфляцию в рамках 7-8%. Пока показатель на уровне 12%.
 
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