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Премьер Беларуси оценил новый формат школьного питания в рамках пилотного проекта
16.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Попробовал блюда сам и спросил о вкусах у школьников. Рацион для них обновили. В меню столовых теперь около 300 новых рецептов. Завтраки заменили обедами спустя три с половиной часа после начала занятий. Школьники или их родители могут самостоятельно выбирать свой вариант комплекса: с первым блюдом или без него.
«Сейчас проект обкатывается, специалисты смотрят, что дети едят, что не едят, узнают какие-то их пожелания – что где поменять, где-то, может, сменить соус и т.д. Впервые в меню появились замороженные овощи, которые вызывают у детей интерес. Их легко готовить, они красивого цвета, формы. Хотя, допустим, в виде салата дети не хотят есть овощи», – отметил Роман Головченко.
При составлении рационов учитывают и кулинарные традиции разных регионов страны. Чтобы выяснить предпочтения школьников, сейчас проводят анкетирования. Всего в проекте участвует 21 учебное заведение, по три в каждой области и столице.
Над проектом совместно работают министерства образования и здравоохранения, санслужбы. В будущем такую систему планируют ввести во всех школах.
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