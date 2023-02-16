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Премьер Беларуси оценил новый формат школьного питания в рамках пилотного проекта

16.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новую систему питания оценили белорусские школьники. Пилотный проект запустили около месяца назад. Сегодня премьер-министр Беларуси Роман Головченко приехал на обед в одну из столичных школ.

Попробовал блюда сам и спросил о вкусах у школьников. Рацион для них обновили. В меню столовых теперь около 300 новых рецептов. Завтраки заменили обедами спустя три с половиной часа после начала занятий. Школьники или их родители могут самостоятельно выбирать свой вариант комплекса: с первым блюдом или без него.

«Сейчас проект обкатывается, специалисты смотрят, что дети едят, что не едят, узнают какие-то их пожелания – что где поменять, где-то, может, сменить соус и т.д. Впервые в меню появились замороженные овощи, которые вызывают у детей интерес. Их легко готовить, они красивого цвета, формы. Хотя, допустим, в виде салата дети не хотят есть овощи», – отметил Роман Головченко.

При составлении рационов учитывают и кулинарные традиции разных регионов страны. Чтобы выяснить предпочтения школьников, сейчас проводят анкетирования. Всего в проекте участвует 21 учебное заведение, по три в каждой области и столице.

Над проектом совместно работают министерства образования и здравоохранения, санслужбы. В будущем такую систему планируют ввести во всех школах.



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Новую систему питания оценили белорусские школьники. Пилотный проект запустили около месяца назад. Сегодня премьер-министр Беларуси Роман Головченко приехал на...
 
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