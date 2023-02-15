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В странах Содружества почтили память воинов-интернационалистов
15.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сегодня День памяти воинов-интернационалистов. В этот день в 1989 году последние колонны частей 40-й армии и все спецподразделения покинули Афганистан. Как эту дату встречают в регионах России и странах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».
Россия (Санкт-Петербург)
До конца февраля в честь 34-летия вывода советских войск из Афганистана на разных площадках Петербурга проведут выставки, концерты, спортивные турниры.
Россия (Северная Осетия)
В Афганском парке у монумента Воинам-интернационалистам собрались ветераны, представители общественных организаций и государственных органов. Венок возложил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Почтили память погибших дети и родные воинов-афганцев. Признаются, что за десятилетия удалось сформировать настоящее братство.
«Они мне ближе, чем родные. Я прихожу, родителей вижу, которые еще остались, несколько человек. Нас было очень много, когда открывали этот памятник. А сейчас уже почти никого не осталось. Но просто память, память есть память!» – поделилась мать воина-интернационалиста Юрия Голошвили Таисия Казеева.
Свой интернациональный долг в Афганистане выполняли больше 1 200 уроженцев Северной Осетии. 77 не вернулись. Около 300 награждены боевыми орденами и медалями.
Кыргызстан
К жителям Кыргызстана обратился президент Садыр Жапаров. Он пожелал воинам крепкого здоровья, благополучия и счастья. Напомнил: народ республики никогда не забудет подвигов соотечественников.
В Афганистан были направлены почти семь тысяч военнослужащих республики. 300 погибли. Несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести. А старший сержант Юрий Исламов и капитан Сергей Гущин удостоились звания героев Советского Союза. Еще более двух сотен бойцов получили государственные награды.
Беларусь
«Стараемся, чтобы не только в памятную дату, но и в другие дни наши ветераны принимали активное участие в патриотическом воспитании, которое получило новый импульс в нашей стране», – заявил председатель совета Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Валерий Гайдукевич.
В Армении члены Союза ветеранов посетили Парк Победы. Возложили венки и цветы к обелиску Героев.
Интернациональный долг во время афганской войны выполнили около четырех тысяч армян. 86 из них погибли, 300 получили ранения. Большинство из тех, кто вернулся, продолжили службу в силовых структурах.
«Ветераны – это та основа государства, на которую смотрит молодежь, и молодежь, видя, как относятся к ветеранам, тоже стремится к тому, чтобы защищать свою родину», – сказал генерал-майор запаса, ветеран войны в Афганистане Тигран Гаспарян.
Свой интернациональный долг в Афганистане выполняли более 15 тысяч таджикистанцев. 366 из них так и не вернулись на родину. В республике есть объединение ветеранов афганской войны – «Боевое братство». Его члены проводят
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В этот день в 1989 году последние колонны частей 40-й армии и все спецподразделения покинули Афганистан.
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