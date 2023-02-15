В странах Содружества почтили память воинов-интернационалистов

Россия (Северная Осетия)

В Афганском парке у монумента Воинам-интернационалистам собрались ветераны, представители общественных организаций и государственных органов. Венок возложил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Почтили память погибших дети и родные воинов-афганцев. Признаются, что за десятилетия удалось сформировать настоящее братство.

«Они мне ближе, чем родные. Я прихожу, родителей вижу, которые еще остались, несколько человек. Нас было очень много, когда открывали этот памятник. А сейчас уже почти никого не осталось. Но просто память, память есть память!» – поделилась мать воина-интернационалиста Юрия Голошвили Таисия Казеева.

Свой интернациональный долг в Афганистане выполняли больше 1 200 уроженцев Северной Осетии. 77 не вернулись. Около 300 награждены боевыми орденами и медалями.

Кыргызстан

К жителям Кыргызстана обратился президент Садыр Жапаров. Он пожелал воинам крепкого здоровья, благополучия и счастья. Напомнил: народ республики никогда не забудет подвигов соотечественников.

В Афганистан были направлены почти семь тысяч военнослужащих республики. 300 погибли. Несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести. А старший сержант Юрий Исламов и капитан Сергей Гущин удостоились звания героев Советского Союза. Еще более двух сотен бойцов получили государственные награды.

Беларусь



Черно-белые снимки и цветы в руках у детей и взрослых. Митинг-реквием у мемориала «Остров слез» начался с минуты молчания. Почтить память воинов пришли сотни людей. Свой интернациональный долг в Афганистане отдали около 30 тысяч белорусов. Домой не вернулся 771 солдат.



Некоторые до сих пор в списках пропавших без вести. Памятные мероприятия сегодня проходят по всей стране. Президент в своем обращении отметил: ветераны войны в Афганистане, как никто другой, знают реальную цену миру и созидательному труду. Сейчас в Беларуси живут почти 20 тысяч ветеранов-интернационалистов.



«Не хватало ничего, и друзей хоронил. Вот и все. Мы тогда были молодые и красивые. С годами это все, конечно, притупляется. Но это все помнишь, как вчера было», – поделился ветеран войны в Афганистане Сергей Дубринский.

«Стараемся, чтобы не только в памятную дату, но и в другие дни наши ветераны принимали активное участие в патриотическом воспитании, которое получило новый импульс в нашей стране», – заявил председатель совета Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Валерий Гайдукевич.



Армения

В Армении члены Союза ветеранов посетили Парк Победы. Возложили венки и цветы к обелиску Героев.

Интернациональный долг во время афганской войны выполнили около четырех тысяч армян. 86 из них погибли, 300 получили ранения. Большинство из тех, кто вернулся, продолжили службу в силовых структурах.

«Ветераны – это та основа государства, на которую смотрит молодежь, и молодежь, видя, как относятся к ветеранам, тоже стремится к тому, чтобы защищать свою родину», – сказал генерал-майор запаса, ветеран войны в Афганистане Тигран Гаспарян.



Таджикистан



Представители посольства России, ветераны, офицеры и жители Душанбе собрались в парке имени Александра Мироненко – героя Советского Союза, погибшего в неравном бою с моджахедами. Возложили цветы к мемориалу и почтили память воинов. Оркестр исполнил гимны и марши.