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В странах Содружества почтили память воинов-интернационалистов

15.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня День памяти воинов-интернационалистов. В этот день в 1989 году последние колонны частей 40-й армии и все спецподразделения покинули Афганистан. Как эту дату встречают в регионах России и странах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».

Россия (Санкт-Петербург)

Торжественно-траурная церемония традиционно прошла в Парке интернационалистов. К памятнику воинам, погибшим в Афганистане, возложили цветы и венки. Сейчас в Санкт-Петербурге живут около трех тысяч ветеранов этой войны.

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«В основном мы жили обычной жизнью, служили, ходили в рейды. Что вспоминаю я об этой войне? Слава Богу, что она закончилась. У нас у всех жены, матери, мы хотели вернуться», – рассказал участник боевых действий Александр Агачев.

До конца февраля в честь 34-летия вывода советских войск из Афганистана на разных площадках Петербурга проведут выставки, концерты, спортивные турниры.

Россия (Северная Осетия)

В Афганском парке у монумента Воинам-интернационалистам собрались ветераны, представители общественных организаций и государственных органов. Венок возложил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Почтили память погибших дети и родные воинов-афганцев. Признаются, что за десятилетия удалось сформировать настоящее братство.

«Они мне ближе, чем родные. Я прихожу, родителей вижу, которые еще остались, несколько человек. Нас было очень много, когда открывали этот памятник. А сейчас уже почти никого не осталось. Но просто память, память есть память!» – поделилась мать воина-интернационалиста Юрия Голошвили Таисия Казеева.

Свой интернациональный долг в Афганистане выполняли больше 1 200 уроженцев Северной Осетии. 77 не вернулись. Около 300 награждены боевыми орденами и медалями.

Кыргызстан

К жителям Кыргызстана обратился президент Садыр Жапаров. Он пожелал воинам крепкого здоровья, благополучия и счастья. Напомнил: народ республики никогда не забудет подвигов соотечественников.

В Афганистан были направлены почти семь тысяч военнослужащих республики. 300 погибли. Несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести. А старший сержант Юрий Исламов и капитан Сергей Гущин удостоились звания героев Советского Союза. Еще более двух сотен бойцов получили государственные награды.

Беларусь

Черно-белые снимки и цветы в руках у детей и взрослых. Митинг-реквием у мемориала «Остров слез» начался с минуты молчания. Почтить память воинов пришли сотни людей. Свой интернациональный долг в Афганистане отдали около 30 тысяч белорусов. Домой не вернулся 771 солдат.

Некоторые до сих пор в списках пропавших без вести. Памятные мероприятия сегодня проходят по всей стране. Президент в своем обращении отметил: ветераны войны в Афганистане, как никто другой, знают реальную цену миру и созидательному труду. Сейчас в Беларуси живут почти 20 тысяч ветеранов-интернационалистов.

«Не хватало ничего, и друзей хоронил. Вот и все. Мы тогда были молодые и красивые. С годами это все, конечно, притупляется. Но это все помнишь, как вчера было», – поделился ветеран войны в Афганистане Сергей Дубринский.

«Стараемся, чтобы не только в памятную дату, но и в другие дни наши ветераны принимали активное участие в патриотическом воспитании, которое получило новый импульс в нашей стране», – заявил председатель совета Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Валерий Гайдукевич.

Армения

В Армении члены Союза ветеранов посетили Парк Победы. Возложили венки и цветы к обелиску Героев.

Интернациональный долг во время афганской войны выполнили около четырех тысяч армян. 86 из них погибли, 300 получили ранения. Большинство из тех, кто вернулся, продолжили службу в силовых структурах.

«Ветераны – это та основа государства, на которую смотрит молодежь, и молодежь, видя, как относятся к ветеранам, тоже стремится к тому, чтобы защищать свою родину», – сказал генерал-майор запаса, ветеран войны в Афганистане Тигран Гаспарян.

Таджикистан

Представители посольства России, ветераны, офицеры и жители Душанбе собрались в парке имени Александра Мироненко – героя Советского Союза, погибшего в неравном бою с моджахедами. Возложили цветы к мемориалу и почтили память воинов. Оркестр исполнил гимны и марши.

Свой интернациональный долг в Афганистане выполняли более 15 тысяч таджикистанцев. 366 из них так и не вернулись на родину. В республике есть объединение ветеранов афганской войны – «Боевое братство». Его члены проводят уроки мужества в школах и участвуют в общественных мероприятиях.



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В этот день в 1989 году последние колонны частей 40-й армии и все спецподразделения покинули Афганистан.
 
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