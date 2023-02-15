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Посол Турции о помощи со стороны Беларуси: «Страна прошла тест на человечность блестяще»

15.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь отправила 20 тонн гуманитарного груза в Турцию. Поддержать пострадавшую от землетрясения страну поручил президент страны Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

«Подобные происшествия всегда являются тестом на человечность. Могу сказать, что Беларусь этот тест прошла с уверенностью, прошла его блестяще. Я хочу поблагодарить всю Беларусь, всех граждан, все госорганы во главе с президентом», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Республике Беларусь Мустафа Озджан.

На обратном спецборте в Беларусь вернутся 32 спасателя из отряда тяжелого класса «Зубр». Еще столько же пока остаются в Турции. Больше недели специалисты доставали людей из-под завалов и помогали ликвидировать последствия землетрясения. Накануне такой же «борт поддержки» Беларусь отправила в Сирию.



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Беларусь отправила в Турцию 20 тонн гуманитарного груза. На обратном спецборте в Беларусь вернутся 32 спасателя из отряда тяжелого класса «Зубр». Еще столько же пока...
 
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