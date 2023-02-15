Посол Турции о помощи со стороны Беларуси: «Страна прошла тест на человечность блестяще»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь отправила 20 тонн гуманитарного груза в Турцию . Поддержать пострадавшую от землетрясения страну поручил президент страны Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

«Подобные происшествия всегда являются тестом на человечность. Могу сказать, что Беларусь этот тест прошла с уверенностью, прошла его блестяще. Я хочу поблагодарить всю Беларусь, всех граждан, все госорганы во главе с президентом», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Республике Беларусь Мустафа Озджан.