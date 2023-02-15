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Посол Турции о помощи со стороны Беларуси: «Страна прошла тест на человечность блестяще»
15.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На обратном спецборте в Беларусь вернутся 32 спасателя из отряда тяжелого класса «Зубр». Еще столько же пока остаются в Турции. Больше недели специалисты доставали людей из-под завалов и помогали ликвидировать последствия
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Беларусь отправила в Турцию 20 тонн гуманитарного груза. На обратном спецборте в Беларусь вернутся 32 спасателя из отряда тяжелого класса «Зубр». Еще столько же пока...
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