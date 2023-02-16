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В Минске обсудили законопроект об едином ОСАГО в России и Беларуси

16.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Россия создадут единый страховой рынок Союзного государства. Первый шаг – общая система страхования транспортных средств, передает «МИР 24».

Законопроект обсудили сегодня в Минске. Так, после ДТП на территории России белорусский водитель сможет получить страховые выплаты и наоборот. Застраховать авто можно будет не на границе двух стран, а в своем городе. Для работы такой системы создадут общие базы данных и порядок оформления происшествий. Модельный закон планируют принять уже летом.

«Самое главное – изменится то, что будет застрахована гражданская ответственность жителей Беларуси и России, уменьшится сумма страховки, поскольку изменится порядок страхования. Все моменты, связанные со страхованием, улучшатся», – сказал председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту Виктор Пинский.

«Мы взяли отдельный маленький сегмент. Но цель стоит более глобальная – это формирование единого страхового рынка Союзного государства, а виды страхования достаточно обширные. Сейчас уже мяч на половине поля наших национальных регуляторов, у них есть, с чем работать», – отметил заместитель председателя комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту Сергей Сивец.

Беларусь и Россия реализовали более 70% союзных программ. Всего их 28. Все они направлены на создание единого законодательства и упрощение сотрудничества между странами. Программы Союзного государства реализуют с 2000 года.



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Теги: Минск
 
 
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Законопроект по общей системе страхования транспортных средств обсудили в Минске.
 
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