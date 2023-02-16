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В Минске обсудили законопроект об едином ОСАГО в России и Беларуси
16.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Россия создадут единый страховой рынок Союзного государства. Первый шаг –
Законопроект обсудили сегодня в Минске. Так, после ДТП на территории России белорусский водитель сможет получить страховые выплаты и наоборот. Застраховать авто можно будет не на границе двух стран, а в своем городе. Для работы такой системы создадут общие базы данных и порядок оформления происшествий. Модельный закон планируют принять уже летом.
«Мы взяли отдельный маленький сегмент. Но цель стоит более глобальная – это формирование единого страхового рынка Союзного государства, а виды страхования достаточно обширные. Сейчас уже мяч на половине поля наших национальных регуляторов, у них есть, с чем работать», – отметил заместитель председателя комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту Сергей Сивец.
Беларусь и Россия реализовали более 70% союзных программ.
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Законопроект по общей системе страхования транспортных средств обсудили в Минске.
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