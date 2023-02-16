В Минске обсудили законопроект об едином ОСАГО в России и Беларуси

«Мы взяли отдельный маленький сегмент. Но цель стоит более глобальная – это формирование единого страхового рынка Союзного государства, а виды страхования достаточно обширные. Сейчас уже мяч на половине поля наших национальных регуляторов, у них есть, с чем работать», – отметил заместитель председателя комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту Сергей Сивец.

Беларусь и Россия реализовали более 70% союзных программ. Всего их 28 . Все они направлены на создание единого законодательства и упрощение сотрудничества между странами. Программы Союзного государства реализуют с 2000 года.