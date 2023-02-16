Белорусская компания по производству печенья возвращает вкус детства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

100 лет на кондитерском рынке. В чем секреты рецептов, придуманных еще в середине 50-х годов? Многие из них так и останутся тайной, но кое-что нам все-таки покажут. В программе «Сделано в Евразии» корреспондент «МИР 24» Руслан Турков отправился в Минск на производство и пообщался не только с руководителями, но и с рядовыми сотрудниками.

Белорусская фабрика выпускает не просто кондитерские изделия, а настоящие билеты в детство. Ведь любой, кто их попробует, узнает советский вкус лакомств и снова почувствует себя ребенком. Зачем тесто пропускают через металлодетектор? Сколько сотрудников работает на предприятии? И как вентиляция охлаждает готовые изделия? Узнаем в этом выпуске.