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Белорусская компания по производству печенья возвращает вкус детства
16.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
100 лет на кондитерском рынке. В чем секреты рецептов, придуманных еще в середине 50-х годов? Многие из них так и останутся тайной, но кое-что нам все-таки покажут. В программе
Белорусская фабрика выпускает не просто кондитерские изделия, а настоящие билеты в детство. Ведь любой, кто их попробует, узнает советский вкус лакомств и снова почувствует себя ребенком. Зачем тесто пропускают через металлодетектор? Сколько сотрудников работает на предприятии? И как вентиляция охлаждает готовые изделия? Узнаем в этом выпуске.
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На этой фабрике вы найдете более 180 видов продукции. Подробнее о том, как работает предприятие, – в программе «Сделано в Евразии».
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