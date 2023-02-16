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В Беларуси рассказали, зачем в стране ввели лицензирование экспорта лука и яблок

16.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Экспорт белорусских яблок и лука теперь находится под контролем государства. Чтобы поставлять эти овощи за границу, предпринимателям придется проходить лицензирование. Почему в Беларуси пошли на такие меры, выяснила корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Это не запрет на экспорт лука и яблок, а страховка своего рынка. Чтобы продавать эту белорусскую продукцию за границей, потребуется разрешение от Министерства антимонопольного регулирования и исполкома.



Ограничения продлятся до 30 апреля. Сейчас аграрии полностью обеспечивают луком и яблоками местный рынок. Если этой продукции будет не хватать, только тогда введут полный запрет на экспорт.

«Просто делается оценка, анализ возможных наших запасов и возможность экспорта в другие страны. Понимая, что импортная продукция, которая может заменить наш более дешевый продукт будет выше, и в целях сдерживания инфляции стопроцентного обеспечения населения продовольствием, в том числе и данным видом продукции, и защитить от роста цен», – рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Вадим Шагойко.

Беларусь ввела такие меры вслед за некоторыми странами Содружества. Цены на тот же лук резко выросли, плюс непогода – государства стали заботиться о себе. Вывозить этот овощ ранее запретили Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Казахстан. Беларусь пообещала по возможности помочь. Продажа сельхозпродукции – это одна из основных экспортных статей. За год страна реализовала ее больше чем на $8 млрд. Аграрии взяли курс и на новые рынки.

«Мы будем продавать продукцию в те страны, которые будут давать максимальную прибыль. Но, конечно, о партнерских отношениях мы все равно не забываем. Беларусь себя уже зарекомендовала в предыдущие годы как надежный партнер. Поэтому в свои партнерские отношения обязательства мы все равно в любом случае будем соблюдать и выполнять», – добавил Шагойко.

Аграриям президент поставил задачу – нарастить экспорт сельхозпродукции на условиях высокой маржинальности. Поставлять туда, где можно максимально заработать. Предпочтение будут отдавать премиальным рынкам.



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Беларусь ввела такие меры вслед за некоторыми странами Содружества.
 
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