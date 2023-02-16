В Беларуси рассказали, зачем в стране ввели лицензирование экспорта лука и яблок

«Просто делается оценка, анализ возможных наших запасов и возможность экспорта в другие страны. Понимая, что импортная продукция, которая может заменить наш более дешевый продукт будет выше, и в целях сдерживания инфляции стопроцентного обеспечения населения продовольствием, в том числе и данным видом продукции, и защитить от роста цен», – рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Вадим Шагойко.

Беларусь ввела такие меры вслед за некоторыми странами Содружества . Цены на тот же лук резко выросли, плюс непогода – государства стали заботиться о себе. Вывозить этот овощ ранее запретили Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Казахстан. Беларусь пообещала по возможности помочь. Продажа сельхозпродукции – это одна из основных экспортных статей. За год страна реализовала ее больше чем на $8 млрд. Аграрии взяли курс и на новые рынки.

«Мы будем продавать продукцию в те страны, которые будут давать максимальную прибыль. Но, конечно, о партнерских отношениях мы все равно не забываем. Беларусь себя уже зарекомендовала в предыдущие годы как надежный партнер. Поэтому в свои партнерские отношения обязательства мы все равно в любом случае будем соблюдать и выполнять», – добавил Шагойко.

Аграриям президент поставил задачу – нарастить экспорт сельхозпродукции на условиях высокой маржинальности. Поставлять туда, где можно максимально заработать. Предпочтение будут отдавать премиальным рынкам.