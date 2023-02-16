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В Беларуси рассказали, зачем в стране ввели лицензирование экспорта лука и яблок
16.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Экспорт белорусских яблок и лука теперь находится под контролем государства. Чтобы поставлять эти овощи за границу, предпринимателям придется проходить лицензирование. Почему в Беларуси пошли на такие меры, выяснила корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Ограничения продлятся до 30 апреля. Сейчас аграрии полностью обеспечивают луком и яблоками местный рынок. Если этой продукции будет не хватать, только тогда введут полный запрет на экспорт.
«Просто делается оценка, анализ возможных наших запасов и возможность экспорта в другие страны. Понимая, что импортная продукция, которая может заменить наш более дешевый продукт будет выше, и в целях сдерживания инфляции стопроцентного обеспечения населения продовольствием, в том числе и данным видом продукции, и защитить от роста цен», – рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Вадим Шагойко.
Беларусь ввела такие меры вслед
«Мы будем продавать продукцию в те страны, которые будут давать максимальную прибыль. Но, конечно, о партнерских отношениях мы все равно не забываем. Беларусь себя уже зарекомендовала в предыдущие годы как надежный партнер. Поэтому в свои партнерские отношения обязательства мы все равно в любом случае будем соблюдать и выполнять», – добавил Шагойко.
Аграриям президент поставил задачу – нарастить экспорт сельхозпродукции на условиях высокой маржинальности. Поставлять туда, где можно максимально заработать. Предпочтение будут отдавать премиальным рынкам.
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Беларусь ввела такие меры вслед за некоторыми странами Содружества.
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