ЕАЭС и Китай согласовали упрощение торговых процедур и ускорение ж/д-перевозок грузов

Помимо этого планируется дальнейшее развитие сотрудничества в таможенной сфере и в области ветеринарного и фитосанитарного контроля. Стороны также договорились обмениваться опытом в области электронной логистической информации, касающейся морских и автомобильных перевозок.

Второй раздел дорожной карты направлен на формирование устойчивого диалога по вопросам торговой политики. В течение 2023-24 годов стороны обсудят вопросы климатической повестки, стратегии развития внешней торговли ЕАЭС и КНР, международную практику применения мер защиты внутреннего рынка и электронную торговлю.

В пресс-службе ЕЭК добавили, что третий раздел документа «предполагает проведение научными кругами ЕАЭС и КНР комплексного анализа эффектов различных сценариев углубления торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС, его государствами-членами и Китаем».