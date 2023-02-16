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ЕАЭС и Китай согласовали упрощение торговых процедур и ускорение ж/д-перевозок грузов

16.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В ходе заседания совместной комиссии по реализации соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве стран ЕАЭС и Китая состоялось подписание дорожной карты по активизации и насыщению торгово-экономического взаимодействия, сообщает БЕЛТА со ссылкой на торговый блок Евразийской экономической комиссии (ЕАК).

Заседание прошло в четверг в формате видео-конференц-связи под председательством министра ЕЭК по торговле Андрея Слепнева и замминистра коммерции КНР Ли Фэя.

«Документ включает три раздела: цифровизация транспортных коридоров, диалоги по вопросам внешнеторговой политики и проведение совместного научного исследования об эффектах различных сценариев углубления сотрудничества ЕАЭС и КНР», – сообщили в ЕЭК.

Выгодная интеграция
Успехи ЕАЭС
Отмечается, что мероприятия первого раздела предусматривают поэтапный переход к электронному документообороту с использованием электронно-цифровой подписи при грузовых железнодорожных перевозках. Стороны рассчитывают, что это упростит торговые процедуры и ускорит транспортировку грузов между странами.

Помимо этого планируется дальнейшее развитие сотрудничества в таможенной сфере и в области ветеринарного и фитосанитарного контроля. Стороны также договорились обмениваться опытом в области электронной логистической информации, касающейся морских и автомобильных перевозок.

Второй раздел дорожной карты направлен на формирование устойчивого диалога по вопросам торговой политики. В течение 2023-24 годов стороны обсудят вопросы климатической повестки, стратегии развития внешней торговли ЕАЭС и КНР, международную практику применения мер защиты внутреннего рынка и электронную торговлю.

В пресс-службе ЕЭК добавили, что третий раздел документа «предполагает проведение научными кругами ЕАЭС и КНР комплексного анализа эффектов различных сценариев углубления торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС, его государствами-членами и Китаем».

Ранее стало известно, что по итогам 2022 года товарооборот Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Китаем вырос по сравнению с 2021 годом на 20,12% и достиг $200 млрд.



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Заседание совместной комиссии по реализации соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве прошло в четверг в формате видео-конференц-связи.
 
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