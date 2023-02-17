|
«Только в повторных продажах лежат деньги». Как подготовить к праздникам отдел продаж
17.02.2023 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В конце зимы наступает второй по объему после Нового года «жаркий период» для бизнеса. К традиционным 23 февраля и 8 марта потребители закупаются активно и бескомпромиссно. Потерять клиентов в этот период так же легко, как и приобрести: достаточно слишком долго отвечать или «загрузить» не нужными покупателю доппродажами. «Про бизнес» узнал у продакт-менеджера онлайн-сервиса «Битрикс24» Александра Грачёва, что делать уже сейчас, чтобы отдел продаж пережил этот период без выгорания и с долгосрочной пользой для компании.
— Работу в период повышенного спроса я бы разбил на три этапа. Первый — подготовка людей и техники к событию. Второй — работа в сам праздник: «как не умереть, когда спрос превышает предложение». И третий этап — «жизнь после праздника» — дальнейшее развитие полученной клиентской базы. Расскажу подробнее про каждый этап.
Этап № 1: готовимся к празднику
На этом этапе важно адаптировать команду к работе в горячее время и позаботиться о технической базе.
1.1 Подготовка людей
Нужно научить и настроить продавцов работать «на скорость». В этот период никого не надо уговаривать купить цветы или парфюмерию, люди сами обращаются и важно не упустить ни одного покупателя.
Перестроиться должны все, кто помогает продавцам, например логистика. Доставка в праздничный период — «узкое горлышко» у многих компаний. Возможно, стоит на это время перейти на самовывоз. Или вместо доставки своим транспортом использовать почтовые службы. Еще вариант — заранее заключить договор с какой-то курьерской службой.
Те, кто занимается поставками, должны мониторить остатки товара чаще обычного и знать, где и как их пополнить. Важно вовремя «поставить товары на стоп», и немедленно сообщить про это всем продавцам: «У нас закончились желтые тюльпаны, теперь все продаем носки или пену для бритья!». Так как продавцы перешли в режим конвейера, без этого информирования они продолжат продавать то, чего у вас уже нет. Это вопрос коммуникации — она должна быть централизованной и доступной.
1.2. Подготовка техники. Первое, что стоит сделать, — провести ревизию площадок, на которых торгуете (например, сайта). Пытаться покупателю самому найти нужный подарок среди множества товаров на вашем основном сайте — нереально! Как минимум — помогите своим клиентам, заранее сделайте подробные праздничные подборки и выделите их визуально.
Выгоднее и дешевле сделать один промо-сайт под конкретный праздник, и уже на него проводить рекламную кампанию.
Не пытайтесь делать промо-сайт с нуля, берите готовые шаблоны — они есть во всех конструкторах. Хороший вариант — сделать сайт с «точкой самообслуживания» — добавить на него форму, в которой человек сам выберет товар, внесет свои контактные данные. В идеальной схеме у покупателя тут же должна быть возможность оплатить товар онлайн.
Такими сайтами вы разгрузите продавцов: тут задействована только работа маркетолога и логиста. К тому же, в этой ситуации не надо постоянно информировать продавцов об остатках, вы можете легко управлять ассортиментом сайта: поменялась цена — изменили, закончился товар — убрали, появился — добавили.
Вторая по популярности площадка для привлечения клиентов — соцсети. Нужно подготовить посты и подключить эти соцсети к своему контакт-центру, чтобы люди, которые пишут вам комментарии, точно попали к продавцам. У сотрудников должны быть заготовлены типовые ответы для этого периода, например, на вопросы: «Как мы работаем с юрлицами», «Как работает доставка в эти дни», «Какие есть формы оплаты».
Лучше всего отказаться от приема заказов по телефону. Почему? Пропускная способность разговора — «один разговор — один покупатель». В чате, на сайте, в мессенджере менеджер может обслуживать 10−15 клиентов одновременно.
Что еще может вас спасти при подготовке? Запуск складского учета, если его нет. Лучше самый простой, чем его полное отсутствие. Он нужен, если у компании хотя бы 2 менеджера по продажам. При его внедрении менеджеры не продадут один и тот же товар дважды, система просто заблокирует такую возможность.
Это подходит как для продавцов товаров, так и услуг — SPA, кинокомнат, караоке. А если вы ремесленник и делаете авторские украшения (то есть штучный товар), то можете не помнить — что продано, а что нет. Для этого можно поставить бесплатную версию CRM, где будут видны ваши остатки.
Этап № 2: работа в праздник
Если мы грамотно провели первый этап, у нас уже подготовленные люди и технологии. Теперь расскажем, как провести сами продажи в этот период:
Это растит ключевую метрику бизнеса — LTV (Lifetime Value) — то есть прибыль, которую приносит вам клиент за все время работы с ним.
И эта цепочка может продолжаться бесконечно долго и повторяться из года в год. У этих парня и девушки будет День рождения, Новый год, юбилей. И зачем девушке ломать голову над подарками, если вы их заранее предложите с учетом вашего знания истории её покупок? Вы не просто будете предлагать всем «Купите товары со скидкой», а именно то, что нужно конкретному покупателю.
А после со смартфона удобно принимать оплату — напрямую или через эквайринг.
Этап № 3: После праздника
Наступает день после праздника — и тут «продавцы засыпают, просыпаются маркетологи».
Если компания не поленилась и с помощью CRM собрала все обращения клиентов, у нее появляется «поле битвы». Это контакты людей, которые обращались, но не купили, а также те, кто приобрел товар. И с теми, и с другими нужно работать. С вероятностью 99% это платные лиды — скорее всего, вы покупали на них рекламу, то есть уже заплатили за их привлечение.
Для дальнейшей работы с этой базой нужно в CRM создать сегменты всех клиентов. Пошаговые рецепты:
1. Разделить всех по гендеру. Это нам позволит предлагать что-то к следующему празднику.
2. Проанализировать тех, кто не купил сейчас, но может купить к следующему празднику. И часто цена совсем не при чем. Соберите все возражения, почему не купили. Это может быть:
Как справляться с ситуацией на будущее: тем, кого не устроили сроки — отправьте предложение заранее. Сложности с ассортиментом — повод заранее уточнить, что нужно привезти поставщикам.
3. Тех клиентов, кто купил:
— По бюджетным товарам можно взаимодействовать с клиентом рассылкой — в имейл / мессенджеры. Если у вас уже купили брошку на 14 февраля, то к 8 марта скорее всего откроют ваше письмо.
— С теми, кто покупал дорогие подарки, лучше работать через звонки — это будет предвосхищать ожидания. Начните разговор с того, понравился ли подарок человеку, для которого он приобретался.
— С теми, кто не совершил покупку, тоже лучше коммуницировать по телефону, если у вас не тысячные объемы. Вы поймете, почему у вас не купили. Начинать можно: «Здравствуйте, вы обращались по такому-то поводу… к сожалению, у нас не было нужного товара / ассортимента / сроков доставки… Чтобы такого не случилось в будущем, мы можем сделать для вас…». Посыл — «Мы пришли с предложением». Это самая полезная аудитория, она позволит поднять конверсию на следующие праздники.
Звонки лучше всего планировать в виде отдельных задач с готовыми скриптами для менеджеров — сценарий поможет создать РОП или внешний консультант. Готовьте задания заранее. Учтите, что продавцы и так выдохлись за праздничный спринт, а теперь им еще надо отработать всех — и кто не купил, и кто купил.
Все должно сводиться к одному — вы должны сделать клиента вашим регулярным покупателем. Чаще всего одна продажа не покрывает затраты на привлечение клиента.
Праздники — отличный повод создать свою базу клиентов и развивать их. И продавать, продавать, продавать!
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце зимы наступает второй по объему после Нового года «жаркий период» для бизнеса. К традиционным 23 февраля и 8 марта потребители закупаются активно и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)