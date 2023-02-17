«Только в повторных продажах лежат деньги». Как подготовить к праздникам отдел продаж

Источник материала: ProBusiness



Александр Грачёв. Фото предоставлены экспертом.

В конце зимы наступает второй по объему после Нового года «жаркий период» для бизнеса. К традиционным 23 февраля и 8 марта потребители закупаются активно и бескомпромиссно. Потерять клиентов в этот период так же легко, как и приобрести: достаточно слишком долго отвечать или «загрузить» не нужными покупателю доппродажами. «Про бизнес» узнал у продакт-менеджера онлайн-сервиса «Битрикс24» Александра Грачёва, что делать уже сейчас, чтобы отдел продаж пережил этот период без выгорания и с долгосрочной пользой для компании.

— Работу в период повышенного спроса я бы разбил на три этапа. Первый — подготовка людей и техники к событию. Второй — работа в сам праздник: «как не умереть, когда спрос превышает предложение». И третий этап — «жизнь после праздника» — дальнейшее развитие полученной клиентской базы. Расскажу подробнее про каждый этап.

Этап № 1: готовимся к празднику

На этом этапе важно адаптировать команду к работе в горячее время и позаботиться о технической базе.

1.1 Подготовка людей

Нужно научить и настроить продавцов работать «на скорость». В этот период никого не надо уговаривать купить цветы или парфюмерию, люди сами обращаются и важно не упустить ни одного покупателя.

Перестроиться должны все, кто помогает продавцам, например логистика. Доставка в праздничный период — «узкое горлышко» у многих компаний. Возможно, стоит на это время перейти на самовывоз. Или вместо доставки своим транспортом использовать почтовые службы. Еще вариант — заранее заключить договор с какой-то курьерской службой.





Те, кто занимается поставками, должны мониторить остатки товара чаще обычного и знать, где и как их пополнить. Важно вовремя «поставить товары на стоп», и немедленно сообщить про это всем продавцам: «У нас закончились желтые тюльпаны, теперь все продаем носки или пену для бритья!». Так как продавцы перешли в режим конвейера, без этого информирования они продолжат продавать то, чего у вас уже нет. Это вопрос коммуникации — она должна быть централизованной и доступной.

1.2. Подготовка техники. Первое, что стоит сделать, — провести ревизию площадок, на которых торгуете (например, сайта). Пытаться покупателю самому найти нужный подарок среди множества товаров на вашем основном сайте — нереально! Как минимум — помогите своим клиентам, заранее сделайте подробные праздничные подборки и выделите их визуально.

Выгоднее и дешевле сделать один промо-сайт под конкретный праздник, и уже на него проводить рекламную кампанию.

Не пытайтесь делать промо-сайт с нуля, берите готовые шаблоны — они есть во всех конструкторах. Хороший вариант — сделать сайт с «точкой самообслуживания» — добавить на него форму, в которой человек сам выберет товар, внесет свои контактные данные. В идеальной схеме у покупателя тут же должна быть возможность оплатить товар онлайн.

Такими сайтами вы разгрузите продавцов: тут задействована только работа маркетолога и логиста. К тому же, в этой ситуации не надо постоянно информировать продавцов об остатках, вы можете легко управлять ассортиментом сайта: поменялась цена — изменили, закончился товар — убрали, появился — добавили.





Вторая по популярности площадка для привлечения клиентов — соцсети. Нужно подготовить посты и подключить эти соцсети к своему контакт-центру, чтобы люди, которые пишут вам комментарии, точно попали к продавцам. У сотрудников должны быть заготовлены типовые ответы для этого периода, например, на вопросы: «Как мы работаем с юрлицами», «Как работает доставка в эти дни», «Какие есть формы оплаты».

Пример Компания хочет купить 600 букетов по безналу. У продавца должен быть подготовлен типовой договор с условиями и реквизитами, который можно за 2 клика выслать клиенту. Также продавец должен знать, что спрашивать у клиента.

Лучше всего отказаться от приема заказов по телефону. Почему? Пропускная способность разговора — «один разговор — один покупатель». В чате, на сайте, в мессенджере менеджер может обслуживать 10−15 клиентов одновременно.

Что еще может вас спасти при подготовке? Запуск складского учета, если его нет. Лучше самый простой, чем его полное отсутствие. Он нужен, если у компании хотя бы 2 менеджера по продажам. При его внедрении менеджеры не продадут один и тот же товар дважды, система просто заблокирует такую возможность.

Пример Допустим, вы продаете сертификаты на полеты на воздушном шаре. У вас услуга как товар и есть временные «слоты» — слот с 10 до 11 часов, с 11 до 12 и так далее. Все они лежат в каталоге как «дата и время». И когда звонит клиент и говорит: «Хочу купить полет вечером», менеджеры должны видеть, что у них осталось: «Свободное время с 19 до 20 часов».

Это подходит как для продавцов товаров, так и услуг — SPA, кинокомнат, караоке. А если вы ремесленник и делаете авторские украшения (то есть штучный товар), то можете не помнить — что продано, а что нет. Для этого можно поставить бесплатную версию CRM, где будут видны ваши остатки.

Этап № 2: работа в праздник

Если мы грамотно провели первый этап, у нас уже подготовленные люди и технологии. Теперь расскажем, как провести сами продажи в этот период:

Минимизируйте «заказы голосом» — все должно быть максимально автоматизировано. Для примера: в CRM есть колонка «новые заказы», «оплата», «отгрузка», «доставка». Можно настроить простую автоматизацию, чтобы при перетаскивании заказа в «отгрузку» менеджер по отгрузке получал задачу «отвезти товар». А в зависимости от галочки «была оплата/нужно получить оплату» — знал, как рассчитаться с клиентом. Не нужно тратить время менеджеров по продажам на эти вещи!





Откажитесь от дополнительных продаж. Люди в такое время будут плохо реагировать на вопрос: «Что вы хотели бы еще?» — и даже уходить. Все это лучше сделать после горячего периода.

Пример 1. Парень покупает девушке в подарок дорогой фен. Вы сможете ему же позже предложить приобрести в подарок набор по уходу за волосами. Пример 2. Девушка дарит парню крутой триммер для подравнивания бороды. Позже можно ей предложить подарить масло или воск по уходу за бородой.

Не пытайтесь сделать максимальный чек за один праздник. Чаще всего бюджет покупки ограничен. Аккуратно предложите клиенту приобрести дополнение к первому подарку чуть позже, особенно если первый товар понравится получателю.

Это растит ключевую метрику бизнеса — LTV (Lifetime Value) — то есть прибыль, которую приносит вам клиент за все время работы с ним.

И эта цепочка может продолжаться бесконечно долго и повторяться из года в год. У этих парня и девушки будет День рождения, Новый год, юбилей. И зачем девушке ломать голову над подарками, если вы их заранее предложите с учетом вашего знания истории её покупок? Вы не просто будете предлагать всем «Купите товары со скидкой», а именно то, что нужно конкретному покупателю.





Запишите адрес. Когда вы знаете адрес, вы не мучаете человека ненужными вопросами, а просто уточняете: «Вам доставка по адресу Космонавтов, 11?».

Когда вы знаете адрес, вы не мучаете человека ненужными вопросами, а просто уточняете: «Вам доставка по адресу Космонавтов, 11?». Растите лояльность. Когда в следующий раз вы звоните в магазин, с вами здороваются и спрашивают: «Вероника, добрый день! Как вашему парню триммер?» — что вы почувствуете? Наверняка вам будет приятно. Предложений на рынке много, а компаний, которые действительно заботятся о клиентах, мало. И такую компанию точно запомнят. А если клиента все устраивает в обслуживании, он не пойдет искать что-то дешевле.

Когда в следующий раз вы звоните в магазин, с вами здороваются и спрашивают: «Вероника, добрый день! Как вашему парню триммер?» — что вы почувствуете? Наверняка вам будет приятно. И такую компанию точно запомнят. А если клиента все устраивает в обслуживании, он не пойдет искать что-то дешевле. Используйте мобильные CRM — они лучше всего подходят тем, кто не может весь день быть привязанным к рабочему месту.

Пример. Допустим, вы производитель авторских украшений. Вы в одном лице и производство, и доставка, и чаще всего вы не сидите за компьютером. Допустим, вы едете с доставкой, и тут вам пишет клиент. Открывать ноутбук на ходу за рулем — не вариант. Останавливаться, искать интернет — тоже так себе история. А клиенту важна скорость сервиса. Тут выручает смартфон. Когда вы ответили покупателю и договорились, тут же все должно попадать в систему продаж — нужно пометить адрес, выбрать товар, заполнить «нужна оплата безналом / наличкой», и все это с телефона, на который пришло сообщение или звонок. Мобильная CRM для микробизнесов или ремесленников — просто спасение в такой период. Можно сказать, что это такой «швейцарский нож для малого бизнеса».

А после со смартфона удобно принимать оплату — напрямую или через эквайринг.

Этап № 3: После праздника

Наступает день после праздника — и тут «продавцы засыпают, просыпаются маркетологи».

Если компания не поленилась и с помощью CRM собрала все обращения клиентов, у нее появляется «поле битвы». Это контакты людей, которые обращались, но не купили, а также те, кто приобрел товар. И с теми, и с другими нужно работать. С вероятностью 99% это платные лиды — скорее всего, вы покупали на них рекламу, то есть уже заплатили за их привлечение.





Для дальнейшей работы с этой базой нужно в CRM создать сегменты всех клиентов. Пошаговые рецепты:

1. Разделить всех по гендеру. Это нам позволит предлагать что-то к следующему празднику.

2. Проанализировать тех, кто не купил сейчас, но может купить к следующему празднику. И часто цена совсем не при чем. Соберите все возражения, почему не купили. Это может быть:

у вас не было товара в остатках;

человеку не подошли сроки доставки;

не было конкретной позиции: «Мне к завтра надо 60 букетов, а у вас только 30»;

не устроила форма оплаты: «У нас предоплата, а клиент хотел по факту».

Как справляться с ситуацией на будущее: тем, кого не устроили сроки — отправьте предложение заранее. Сложности с ассортиментом — повод заранее уточнить, что нужно привезти поставщикам.

3. Тех клиентов, кто купил:

Разделить по товарам, и сделать продолжение подарка или то, что дополняет его: покупали удочку — предложим лески к ней, приобрели кофемашину — пинчер или кофе.

Разделить клиентов по сумме чека: дорогие — бюджетные. Не стоит человеку, который покупал гель за 15 рублей, предлагать поход в премиальный SPA. Но тем, кто купил электрочайник, можно предлагать качественный чай. Есть шутка: покупателям айфонов не нужны дешевые чехлы.

Выбрать формат взаимодействия:

— По бюджетным товарам можно взаимодействовать с клиентом рассылкой — в имейл / мессенджеры. Если у вас уже купили брошку на 14 февраля, то к 8 марта скорее всего откроют ваше письмо.

— С теми, кто покупал дорогие подарки, лучше работать через звонки — это будет предвосхищать ожидания. Начните разговор с того, понравился ли подарок человеку, для которого он приобретался.

Важно Не предлагайте, а спросите, что человек планирует дарить на следующий праздник и как ваша компания может с этим помочь. Звонить следует не на следующий день, а хотя бы через 5−7 дней. Не звоните утром 15 февраля — это признак плохого тона. Скорее всего, у человека еще не будет: а) желания, б) денег.

— С теми, кто не совершил покупку, тоже лучше коммуницировать по телефону, если у вас не тысячные объемы. Вы поймете, почему у вас не купили. Начинать можно: «Здравствуйте, вы обращались по такому-то поводу… к сожалению, у нас не было нужного товара / ассортимента / сроков доставки… Чтобы такого не случилось в будущем, мы можем сделать для вас…». Посыл — «Мы пришли с предложением». Это самая полезная аудитория, она позволит поднять конверсию на следующие праздники.





Звонки лучше всего планировать в виде отдельных задач с готовыми скриптами для менеджеров — сценарий поможет создать РОП или внешний консультант. Готовьте задания заранее. Учтите, что продавцы и так выдохлись за праздничный спринт, а теперь им еще надо отработать всех — и кто не купил, и кто купил.

Все должно сводиться к одному — вы должны сделать клиента вашим регулярным покупателем. Чаще всего одна продажа не покрывает затраты на привлечение клиента.

Праздники — отличный повод создать свою базу клиентов и развивать их. И продавать, продавать, продавать!