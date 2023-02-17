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Беларусь направила в Турцию вторую партию гуманитарной помощи
17.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь направила очередную партию гуманитарной помощи в районы Турции, пострадавшие от землетрясения, сообщает «МИР 24».
«По поручению главы государства белорусская сторона продолжает оказывать гуманитарную помощь пострадавшей от землетрясения Турции. Помощь эта адресная, она согласована с турецкой стороной. Для этих целей министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский встречался с послом Турции в Беларуси господином Озджаном», – рассказал официальный представитель МЧС Республики Беларусь Евгений Барановский.
Также в районах стихийного бедствия
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