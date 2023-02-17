ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларусь направила в Турцию вторую партию гуманитарной помощи

17.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь направила очередную партию гуманитарной помощи в районы Турции, пострадавшие от землетрясения, сообщает «МИР 24».

Доставит груз самолет Вооруженных сил страны, он вылетел с аэродрома в Мачулищах в направлении города Газиантепа. На борту десять тонн детской теплой одежды, раскладных кроватей, средств личной гигиены, одеял, спальных мешков. Собирали гумпомощь предприятия легкой промышленности, Минпром, Красный крест, «Белорусский союз женщин».

«По поручению главы государства белорусская сторона продолжает оказывать гуманитарную помощь пострадавшей от землетрясения Турции. Помощь эта адресная, она согласована с турецкой стороной. Для этих целей министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский встречался с послом Турции в Беларуси господином Озджаном», – рассказал официальный представитель МЧС Республики Беларусь Евгений Барановский.

Также в районах стихийного бедствия работают белорусские спасатели – отряд специального назначения «Зубр». Часть специалистов сегодня вернутся в Беларусь.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самолет Вооруженных сил страны вылетел с аэродрома в Мачулищах в направлении города Газиантепа.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: в Армении в выходные потеплеет на 10 градусов, в Беларуси объявлен «желтый» уровень опасности из-за гололедицы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2023
Mir24.TV Belarus
17.02.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика