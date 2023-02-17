Беларусь направила в Турцию вторую партию гуманитарной помощи

«По поручению главы государства белорусская сторона продолжает оказывать гуманитарную помощь пострадавшей от землетрясения Турции. Помощь эта адресная, она согласована с турецкой стороной. Для этих целей министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский встречался с послом Турции в Беларуси господином Озджаном», – рассказал официальный представитель МЧС Республики Беларусь Евгений Барановский.

Также в районах стихийного бедствия работают белорусские спасатели – отряд специального назначения «Зубр». Часть специалистов сегодня вернутся в Беларусь.