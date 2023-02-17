Первый в СНГ симулятор аптеки открылся в Минске

В Минске открылась единственная в стране симуляционная аптека. Аналогов нет и в Содружестве, уверяют создатели проекта. Его запустили в столичном медицинском вузе – будущие провизоры учатся создавать и продавать лекарства. Подобрать препарат помогли и корреспонденту «МИР 24» Янине Василевской.
«Здравствуйте, девушка, дайте, пожалуйста что-нибудь от кашля», – спрашивают у провизора.
С такими запросами приходится справляться Алине Пинчук. Провизор помогает определиться с выбором лекарства. Здесь все как в обычной аптеке, только в роли продавцов и покупателей – студенты.
«Это реалии, в которых сейчас существуют все аптеки, фармацевтическое консультирование на первом месте. Мы тоже участвовали в создании здесь таких условий настоящей аптеки, поэтому здесь максимально все приближено к реальности. Здесь есть и все соответствующие документы, необходимая информация и для посетителей, и для сотрудников», – старший преподаватель кафедры организации фармации Алина Пинчук.
Стоит ли опасаться сбоя поставок импортных препаратов в российские аптеки?
Болтушки, мази, капли и порошки. Студенты здесь похожи на алхимиков XVI века, а оборудование и рецепты современные. В этой лаборатории при аптеке изготавливают лекарства. В десятках баночек разные компоненты.
Здесь ничего нельзя делать на глаз. Добавишь в препарат чуть больше одного из компонентов и лекарство окажет совсем другое действие.
А это – настольная книга провизоров. Студент Егор Ковалевский изучает по ней рецепты препаратов, потом пробует их изготовить. Говорит, знать состав всех лекарств наизусть не обязательно, важнее не забывать сверяться с инструкцией.
«Мы ни в коем случае не пробуем наши приготовленные лекарства. Мы проводим проверку нашего качества по государственной фармакопеи, руководствуясь рекомендациями, которые там прописаны. И оцениваем физические параметры нашего препарата по цвету, запаху», – рассказал студент третьего курса фармацевтического факультета Белорусского государственного медицинского университета Егор Ковалевский.
На полках аптеки около двух тысяч препаратов. Студент-провизор должен знать, от какой болезни помогает каждый из них, плюс дозировки и время применения. Раньше студенты фармацевтического факультета проходили практику в аптеках города, но делать это удавалось нечасто. Теперь тренируются, не выходя из университета.
«Мы можем аттестовывать и фармацевтов, принимать квалификационные экзамены, здесь мы будем принимать практические навыки у студентов-выпускников, которые сдают госэкзамены. Это была наша давняя мечта, и мы готовились к открытию этой аптеки практически два года», – отметила профессор, декан фармацевтического факультета Белорусского государственного медицинского университета Наталья Гурина.