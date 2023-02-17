Первый в СНГ симулятор аптеки открылся в Минске

Здесь ничего нельзя делать на глаз. Добавишь в препарат чуть больше одного из компонентов и лекарство окажет совсем другое действие.

А это – настольная книга провизоров. Студент Егор Ковалевский изучает по ней рецепты препаратов, потом пробует их изготовить. Говорит, знать состав всех лекарств наизусть не обязательно, важнее не забывать сверяться с инструкцией.

«Мы ни в коем случае не пробуем наши приготовленные лекарства. Мы проводим проверку нашего качества по государственной фармакопеи, руководствуясь рекомендациями, которые там прописаны. И оцениваем физические параметры нашего препарата по цвету, запаху», – рассказал студент третьего курса фармацевтического факультета Белорусского государственного медицинского университета Егор Ковалевский.

На полках аптеки около двух тысяч препаратов. Студент-провизор должен знать, от какой болезни помогает каждый из них, плюс дозировки и время применения. Раньше студенты фармацевтического факультета проходили практику в аптеках города, но делать это удавалось нечасто. Теперь тренируются, не выходя из университета.

«Мы можем аттестовывать и фармацевтов, принимать квалификационные экзамены, здесь мы будем принимать практические навыки у студентов-выпускников, которые сдают госэкзамены. Это была наша давняя мечта, и мы готовились к открытию этой аптеки практически два года», – отметила профессор, декан фармацевтического факультета Белорусского государственного медицинского университета Наталья Гурина.