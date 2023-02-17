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Польским грузовым автомобилям и тягачам оставили один пункт въезда в Беларусь
17.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская таможня польским перевозчикам оставила только один путь. Все грузовые автомобили и тягачи с номерами этой европейской страны будут проезжать исключительно через пункт пропуска Козловичи. Въехать в Беларусь или выехать обратно в Польшу через, например, соседнюю Литву теперь нельзя, сообщает «МИР 24».
МИД Беларуси указал, что в штате Генконсульства Польши в Гродно должно работать не больше сотрудников, чем в Генконсульстве Беларуси в Белостоке. Минск также не видит смысла пребывания в стране и офицера связи Пограничной службы Польши. Эта ситуация вызывает беспокойство в белорусском союзе поляков. Их в стране проживает почти триста тысяч, большинство в приграничье.
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Все грузовые автомобили и тягачи с номерами этой европейской страны будут проезжать исключительно через пункт пропуска Козловичи.
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