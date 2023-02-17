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Польским грузовым автомобилям и тягачам оставили один пункт въезда в Беларусь

17.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская таможня польским перевозчикам оставила только один путь. Все грузовые автомобили и тягачи с номерами этой европейской страны будут проезжать исключительно через пункт пропуска Козловичи. Въехать в Беларусь или выехать обратно в Польшу через, например, соседнюю Литву теперь нельзя, сообщает «МИР 24».

Это решение принято белорусским правительством и вступает в силу в полночь. Это ответный шаг на действия Варшавы. С 10 февраля Польша в одностороннем порядке закрыла пункт пропуска «Бобровники-Берестовица». Еще раньше – три погранперехода. Сейчас вместо шести на белорусско-польской границе действует только два.

«Таможенная служба Республики Беларусь готова в полной мере реализовать принятое решение. Согласитесь, это справедливо, когда негативные последствия от принятого польской стороной деструктивного решения о закрытии сопредельного с нами пункта Бобровники отразятся, в первую очередь, на перевозчиках именно из этой страны», – заявил первый заместитель председателя таможенного комитета Республики Беларусь Александр Валиев.

МИД Беларуси указал, что в штате Генконсульства Польши в Гродно должно работать не больше сотрудников, чем в Генконсульстве Беларуси в Белостоке. Минск также не видит смысла пребывания в стране и офицера связи Пограничной службы Польши. Эта ситуация вызывает беспокойство в белорусском союзе поляков. Их в стране проживает почти триста тысяч, большинство в приграничье.



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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Все грузовые автомобили и тягачи с номерами этой европейской страны будут проезжать исключительно через пункт пропуска Козловичи.
 
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