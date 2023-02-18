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Первый вице-премьер Беларуси: Нужно выработать систему справедливого ценообразования
18.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На полках магазинов должно быть больше отечественных товаров. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков. А производителям он посоветовал активно занимать ниши ушедших с рынка импортеров, сообщает «МИР 24».
По поручению президента первый вице-премьер встретился с руководством крупнейших торговых сетей. В условиях западных санкций главный вопрос –формирование справедливой цены. Так, чтобы производитель не работал в убыток и не было всплеска инфляции. Николай Снопков отметил, что такого опыта регулирования цен, как в Беларуси, нигде нет, и коллеги по ЕАЭС интересуются подобным опытом.
Николай Снопков поблагодарил ретейл за сохранение социального пакета – скидок для пенсионеров, многодетных семей и инвалидов. Их было предоставлено более чем на 23 миллиона белорусских или почти 611 миллионов российских рублей.
Диалог будет продолжен – для дальнейшего
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По поручению президента Николай Снопков встретился с руководством крупнейших ретейлеров.
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